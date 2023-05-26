Сучасний Тарзан: чоловік покинув роботу, щоб жити у джунглях (фото, відео)

Роберт Бретон кинув нудну роботу і збудував будинок на дереві. Чоловік вирощує овочі та виживає за рахунок дощової води у спробі "вирватися з матриці та повернутися до єднання з природою".

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35-річний Роберт Бретон, родом із Каліфорнії (США) переїхав на Гаваї та збудував будинок на дереві голими руками. Чоловік живе у лісі та називає себе Тарзаном. Про це пише Daily Star.

Американець кинув роботу, щоб жити в будинку на дереві в джунглях, щоб "вирватися з матриці та знайти зв'язок із природою". Про це він розповідає у своїх роликах у TikTok та YouTube.

Бретон вирощує власні овочі та фрукти та живе виключно за рахунок дощової води, яку він збирає з даху у великий резервуар об'ємом 300 галонів, де він фільтрується та прямує до кранів усередині будинку.

У 2020 році чоловік залишив роботу у своєму рідному штаті та переїхав на Гаваї, де купив ділянку землі за 29 850 доларів. Потім протягом двох років він збудував свій власний двоповерховий будинок. Він оснащений раковиною, міні-холодильником, полицями, футоном і горищем, де знаходиться спальне місце.

Будинок оснащений раковиною, міні-холодильником, полицями і футоном Фото: колаж Фокус

Бретон використовує дві сонячні батареї, встановлені зовні вдома, щоб забезпечити електрикою всю свою техніку, включаючи телефон, ноутбук та телевізор.

Американець також побудував на ділянці теплицю та прибудову. У теплиці він вирощує власні фрукти та овочі, включаючи стручкову квасолю, броколі, буряк, салат та моркву. Це означає, що йому дуже рідко доводиться робити годинну прогулянку до найближчого міста за продуктами та іншими добавками.

Бретон заробляє на заснованій ним компанії з виробництва добавок, а також на своїх облікових записах у соціальних мережах, які зібрали велику аудиторію.

Раніше Фокус писав, що на Гаваях рибалка зумів відбитися від акули, яка прийняла човен за тюленя. Атака була настільки блискавичною, що чоловікові здалося, ніби в нього врізалося інше судно.

Також повідомлялося, що жінка вижила після подвійного нападу найотруйнішої істоти у світі.