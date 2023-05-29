Японія готується захищатись від ракет КНДР: що відбувається

У Токіо заявили, що готові використовувати свої ракети Standard Missile-3 та Patriot Missile PAC-3, щоб збити північнокорейську боєголовку або її уламки.

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Міністерство оборони Японії привело у стан бойової готовності системи захисту від балістичних ракет КНДР. Про це пише Financial Times сьогодні, 29 травня.

Крім того, у відомстві заявили, що Японія готує "руйнівні заходи у відповідь" на випадок виникнення загрози – після того, як Пхеньян зробив рідкісне повідомлення через Міжнародну морську організацію про запуск свого першого військового розвідувального супутника, запланований на період з 31 травня по 11 червня.

Японці попередили, що готові використовувати свої ракети Standard Missile-3 та Patriot Missile PAC-3, щоб збити північнокорейську ракету або її уламки, якщо вони потраплять на територію Японії. Траєкторія запуску може охоплювати води в Жовтому морі, Східно-Китайському морі та на схід від острова Лусон на Філіппінах.

США, Японія та Південна Корея стверджують, що будь-який запуск супутника з використанням технології балістичних ракет порушить кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють випробування балістичних ракет Пхеньяном. У спільній заяві уповноважені трьох країн з ядерних питань попередили, що якщо Північна Корея "продовжить запуск, то міжнародне співтовариство прийме жорстку, єдину відповідь".

25 травня Японія змушена була піднімати в небо авіацію, оскільки зафіксували два літаки Іл-20 у районі своїх територіальних вод, а також над Тихим океаном.

Нагадаємо, 24 травня Японія вперше направила Україні військову допомогу з часів Другої світової війни.

12 травня ЗМІ писали, що військові кораблі Китаю помічені у Японії після заяв Токіо про Тайвань.