"Через відключення в Україні": у різних містах Молдови пропало світло, — ЗМІ

Відключилася високовольтна лінія Бєльці – Дністровська ТЕЦ через відключення у Вінницькій області.

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У містах по всій території Молдови повідомляють про аварійне вимкнення електроенергії на тлі масових відключень світла в Україні. Про це повідомляє NewsMaker.

У Міністерстві енергетики Молдови повідомили, що вранці 30 травня сталося аварійне відключення через проведення робіт на лінії високої напруги Ісакча — Вулканешти. Лінію мають намір поновити до кінця дня.

Крім того, було відключено високовольтну лінію Бєльці — Дністровську ТЕЦ через відключення лінії у Вінницькій області. Вона вийшла з ладу, залишивши без електрики центр та південь країни. Тепер розподільні компанії повинні перепідключити споживачів до ліній середньої та низької напруги.

Наразі фахівці працюють над відновленням системи. Повідомляють, що це може тривати до двох годин.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 травня у Києві сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах столиці. Атака російських безпілотників на Київ у ніч проти 30 травня стала вже 17-ою за рахунком з початку місяця.

До речі, у травні 2023 року стартувала масштабна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій, тож у енергосистемі вже спостерігається дефіцит потужності.