"Вибухнула сама": німецьке видання Bild потрапило у скандал через заяву про Каховську ГЕС

Німецькі журналісти забрали інформацію про те, що винуватцями підриву Каховської ГЕС є російські війська.

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У вівторок, 6 червня, німецьке видання Bild опублікувало звістку про те, що росіяни підірвали величезну ГЕС в Україні. Однак згодом заголовок новини було змінено — тепер головну сторінку на сайті прикрашає напис "величезна дамба вибухнула" в Україні. Про ці "зміни" у німецькому журналі повідомив журналіст Назар Приходько.

Видання Bild відредагувало обкладинку новини про вибух на Каховській ГЕС, видаливши інформацію про те, хто винен у цьому теракті.

"Росіяни підірвали велику греблю в Україні", — говорив перший заголовок.

Через деякий час обкладинка на сайті на відповідній статті змінилася.

"Велика дамба вибухнула в Україні", — тепер пише Bild.

Німецьке видання Bild змінило заголовок новини про підрив Каховської ГЕС

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

Вранці 6 червня Збройні сили України (ЗСУ) підтвердили інформацію про те, що гребля Каховської гідроелектростанції була підірвана російськими окупантами. У відповідь на цю загрозу, голова Херсонської обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін, оголосив про початок евакуації з районів, які можуть бути наражені на небезпеку. О 6:45 у Telegram було опубліковано його повідомлення про те, що протягом п'яти годин рівень води досягне критичної позначки.

Мікрорайон Корабел у Херсоні був знеструмлений, а з міркувань безпеки влада також анонсувала припинення газопостачання. Містяни повідомляють, вода вже дісталася центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, 6 червня в Офісі Президента назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою у світі. Без системи зрошення посівів зерновим загрожує загибель, що спровокує глобальну продовольчу кризу значної частини планети.