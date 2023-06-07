Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Обговорять підтримку України: Байден проведе зустріч зі Столтенбергом

Байден та Столтенберг
Байден проведе зустріч зі Столтенбергом

Ключовим питанням стане продовження надання фінансової та військової допомоги Україні "у світлі жорстокої агресивної війни, яку веде Росія".

Related video

У понеділок, 12 червня, відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якої планується обговорити різні питання, включаючи допомогу Україні. Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє CNN.

Жан-П'єр зазначила, що однією з ключових тем зустрічі Байдена зі Столтенбергом буде обговорення майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

"Вони розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони, виконання зобов'язань щодо інвестицій в оборону, прийнятих на саміті в Уельсі у 2014 році, та поглиблення партнерства НАТО", — розповіла прес-секретар.

Вона також зазначила, що Байден та Столтенберг обговорять питання підтримки України "у світлі жорстокої агресивної війни, яку веде Росія".

Нагадаємо, що 2 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна не втягуватиме жодну країну НАТО у війну з Росією. Виступаючи на прес-конференції у Києві президент додав: Київ не шукає альтернативи, але потребує гарантій безпеки.

1 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну необхідно підготувати до закінчення війни. Північноатлантичний Альянс має намір продовжити підтримувати Україну і після завершення бойових дій, щоб запобігти новому вторгненню.