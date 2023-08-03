Амстердам і Утрехт — головні "українські" міста: 98% місць для біженців у Нідерландах уже зайняті

У Нідерландах зараз перебуває понад 100 000 біженців: одна п'ята українців знаходили житло через приватних осіб або громадські організації, такі як церкви. До січня 2024 року місцева влада планує виділити українцям ще 90 000 нових місць проживання.

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Щотижня до Нідерландів приїжджає близько 700-1000 українців, які рятуються від війни. Більшість зупиняються в Утрехті або Амстердамі. За статистикою, зараз зайнято понад 98% місць, виділених для громадян України, але через безперервний потік біженців пошук триває. Про це повідомляє NL Times.

Яп Донкер, відповідальний за безпеку в Утрехті (керівник Utrecht Safety Region ("регіону безпеки"), курує розміщенням українців і роботою центрів для прохачів притулку. За його словами, до 1 січня 2024 року має з'явитися 90 000 доступних місць проживання. Але поки неясно, чи буде цього достатньо.

Станом на лютий, Нідерланди підготували 75 000 місць для українських біженців, кількість доступного житла збільшилася до 80 315. Але зараз приблизно 98,4% усіх цих місць уже заселено.

"Стає по-справжньому багатолюдно. Ми активно підшукуємо нові житлові приміщення. Попит високий", — пояснив Яп Донкер. Наразі в Нідерландах перебуває понад 100 000 українських біженців. Одна п'ята знайшла житло через приватних осіб або громадські організації, такі як церкви.

"Регіони безпеки" в Нідерландах зазвичай не займаються питаннями розміщення біженців. Однак на прохання нідерландського Кабміну ці установи до кінця 2023 року допомагатимуть у пошуку житла українським біженцям.

Спільними зусиллями з місцевими муніципалітетами докладаються зусилля, щоб до 1 січня 2024 року збільшити кількість доступних місць до 90 000.

За словами відповідального за розміщення біженців, складнощів додає те, що "призначення деяких будинків змінюється" і їх уже не можна використовувати як житло для переселенців.

"Ба більше, деякі приватні домоволодіння вже "досягли межі": розміщували біженців тривалий час і хочуть припинити", — додав Донкер.

За його словами, складно спрогнозувати, чи буде достатньо 90 000 нових місць, щоб надати житло всім українцям. Такі підрахунки засновані на поточних показниках притоку біженців за останні кілька місяців.

Окрім пошуку необхідного житла для українців, найближчим часом представники влади Нідерландів очікують на додаткові складнощі, оскільки "велика кількість українців залишиться і після війни".

"Ми бачимо, що багато людей знаходять роботу і шукають постійне житло. Через поточні складнощі на ринку житла цю проблему також потрібно враховувати", — пояснив він.

Нагадаємо, що влада Канади видала українці не ту візу, і через помилку вона тепер не може повернутися ні в Канаду, ні в Україну.

Також повідомлялося, що в нідерландській провінції Оверейссел планують викупити парк відпочинку для біженців з України, а після війни знову виставити його на продаж. Влада англійського острова Вайт, зі свого боку, планує виділити €2,3 млн на будинки для українських переселенців.