У РФ покарали дівчину за креативний напис про Путіна на сумці та тату з собакою, — ЗМІ (фото)

Під час "моніторингу соцмереж" поліціянти виявили кілька постів з антивоєнними написами, після чого завітали до авторки додому. Суд оштрафував дівчину за "дискредитацію російської армії" та "пропаганду нетрадиційних стосунків".

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21-річну мешканку російського Краснодара Олександру оштрафували за "дискредитацію ЗС РФ" через напис на сумці, в якому не згадувалась армія. Про це вона розповіла російському виданню "Медіазона".

Дівчина розповіла, що у матеріалах "справи" є п’ять скриншотів з її акаунту в соцмережі, на який підписані 180 користувачів. Серед них фото сумки з написом "Ні війні" та аналогічного графіті, знімок наліпки з написом "Мир" та фото бавовняної сумки з написом "Sex is cool but putin`s death better", який можна перекласти як "Секс — це круто, але смерть Путіна — краще".

Фото бавовняної сумки Олександри з написом "Sex is cool but putin`s death better" Фото: Медіазона

Зі слів Олександри, 28 червня до неї додому завітали поліціянти та повідомили, що на неї надійшла скарга. Росіянку доставили в управління МВС, де попросили показати татуювання з собакою у веселковому шарфі та написом "Собака-гей".

Фото татуювання Олександри Фото: Медіазона

"Вони сказали підняти рукави футболки, оглянули всі мої татуювання, попросили перекласти, що означають написи англійською та ще й зробили фото — обличчя та татуювань", — згадала мешканка Краснодара.

У матеріалі йдеться, що викликати адвоката дівчині не дозволили та склали одразу два протоколи — за статтею про "пропаганду нетрадиційних стосунків" та про "дискредитацію ЗС РФ".

Суд за першим протоколом відбувся 26 липня. За даними ЗМІ, суддя відхилила клопотання сторони захисту та призначила Олександрі штраф у розмірі 200 тисяч рублів, тобто приблизно 60 тисяч гривень. Зі слів росіянки, поліціянт не зміг пояснити, чим татуювання з собакою в шарфі порушує закон, але часто оперував терміном "пропаганда".

За "дискредитацію російської армії", як проінформували в медіа, мешканку Краснодара також оштрафували, але на меншу суму. Дівчину зобов’язали виплатити державі 30 тисяч рублів, тобто приблизно 9 тисяч гривень.

Також у залі суду співробітник поліції пояснив, що пости Олександри правоохоронці виявили під час "моніторингу соцмереж".

Нагадаємо, 3 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що усі російські чиновники мають їздити на вітчизняних автівках. За його словами, немає нічого страшного у тому, що "десь буде скромніше".

Також 3 серпня стало відомо про арешт колишнього "вагнерівця" Ігоря Софонова. Його звинувачують у масовому вбивстві. Зі слів свідків, після повернення з війни на території України найманець почав вживати алкоголь.