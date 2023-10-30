Патріарх Кирило угледів в заворушеннях в Дагестані втручання невідомих "сил"

Патріарх висловив підтримку лідерам ісламу, які закликали припинити безлад і заявив, що немає моральних виправдань тим, хто планував напад на людей, які прибули до Дагестану.

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Патріарх російської православної церкви Кирило (Гундяєв) відреагував на протести в Махачкалі і назвав це спробою розсварити російських мусульман та іудеїв. Заяву Кирила оприлюднили на його сайті 30 жовтня.

"Розцінюю те, що трапилося, як спробу посіяти розбрат між мусульманами та іудеями Росії, які протягом століть підтримують добрі стосунки дружби та співпраці. Немає моральних виправдань тим, хто планував напад на невинних людей, які прибули до Дагестану, — вони не несуть і не можуть нести жодної відповідальності за те, що відбувається на Близькому Сході", — йдеться в повідомленні.

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Патріарх висловив підтримку лідерам ісламу, які закликали припинити безлад.

"Не сумніваюся, що у провокуванні даного інциденту взяли участь сили, які не гребують нічим, щоб викликати негаразди в нашій країні. І в цих подіях ми бачимо спробу перенести це чуже протистояння на нашу землю", — написав він.

Нагадаємо, що 29 жовтня півтори тисячі дагестанців напали на літак, який прилетів з Ізраїлю. В ньому перебували четверо ізраїльтян. Нападники встигли розгромити аеропорт. Губернатор Дагестану Сергій Меліков заявив, що погром влаштували "українські націоналісти".

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі прокоментували події, які відбулися в міжнародному аеропорту Махачкали. В Міністерстві закордонних справ висловили сподівання, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, які могли прибути в Росію.