Залучили громадян Молдови: за акціями із Зіркою Давида у Франції може стояти РФ, — ЗМІ (фото)
За інформацією журналістів, затримана пара, яка малювала графіті на фасаді будинку, визнала, що робила це за винагороду. Молодих людей помістили в центр для утримання і збираються депортувати з країни.
Численні графіті із Зіркою Давида, що з'явилися на паризьких вулицях після початку операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази, можливо, наносили в рамках спеціальної операції, ініційованої з Кремля. Таку версію вивчають у поліції Франції, передає Franceinfo з посиланням на джерела.
Таким чином, організатори цієї кампанії мали намір дестабілізувати становище у Франції.
За даними журналістів, днями поліціянти затримали пару з Молдови, які вночі малювали Зірки Давида на будівлях. На запитання молоді люди відповіли, що робили це за винагороду.
Подружжя вирішили депортувати й помістили в центр для утримання нелегальних мігрантів.
Зазначається, що встановлено особи ще однієї групи, яку зафіксували камери відеоспостереження. Але вони поспіхом виїхали за межі країни.
Після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували громадян Ізраїлю, влада країни оголосила їм війну. Але на тлі ударів по Сектору Газа в інших країнах відбулися також і пропалестинські акції, зокрема й у Франції. Поліції країни довелося навіть застосовувати силу і розганяти протестувальників водометами.
Нагадаємо, що влада Ізраїлю назвала умови для припинення бойових дій у Газі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що припинення вогню негативно позначиться на зусиллях країни зі звільнення заручників.
Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, чому бойові зіткнення в Секторі Газа далекі від свого завершення, хоча зачистити територію Ізраїлю і вийти до кордонів Сектора Газа військовим вдалося за кілька днів.