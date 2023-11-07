Залучили громадян Молдови: за акціями із Зіркою Давида у Франції може стояти РФ, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, затримана пара, яка малювала графіті на фасаді будинку, визнала, що робила це за винагороду. Молодих людей помістили в центр для утримання і збираються депортувати з країни.

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Численні графіті із Зіркою Давида, що з'явилися на паризьких вулицях після початку операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази, можливо, наносили в рамках спеціальної операції, ініційованої з Кремля. Таку версію вивчають у поліції Франції, передає Franceinfo з посиланням на джерела.

Таким чином, організатори цієї кампанії мали намір дестабілізувати становище у Франції.

За даними журналістів, днями поліціянти затримали пару з Молдови, які вночі малювали Зірки Давида на будівлях. На запитання молоді люди відповіли, що робили це за винагороду.

Подружжя вирішили депортувати й помістили в центр для утримання нелегальних мігрантів.

Зірка Давида Зірка Давида Зірка Давида

Зазначається, що встановлено особи ще однієї групи, яку зафіксували камери відеоспостереження. Але вони поспіхом виїхали за межі країни.

Після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували громадян Ізраїлю, влада країни оголосила їм війну. Але на тлі ударів по Сектору Газа в інших країнах відбулися також і пропалестинські акції, зокрема й у Франції. Поліції країни довелося навіть застосовувати силу і розганяти протестувальників водометами.

Нагадаємо, що влада Ізраїлю назвала умови для припинення бойових дій у Газі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що припинення вогню негативно позначиться на зусиллях країни зі звільнення заручників.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, чому бойові зіткнення в Секторі Газа далекі від свого завершення, хоча зачистити територію Ізраїлю і вийти до кордонів Сектора Газа військовим вдалося за кілька днів.