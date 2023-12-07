Канада ввела санкції проти російських діамантів і супутніх товарів

За словами міністерки закордонних справ країни Мелані Жолі, Оттава продовжуватиме співпрацювати з країнами G7 та іншими міжнародними партнерами з метою запровадження всеосяжних заходів контролю та перевірки для заборони російських діамантів.

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Канада повідомила про впровадження санкцій на ввезення російських дорогоцінних каменів і супутніх ювелірних виробів у співпраці з іншими країнами "Великої сімки". Про це заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі.

Мелані Жолі зазначила, що введення заборони на імпорт російських діамантів у співпраці з партнерами по G7 спрямоване на надсилання чіткого сигналу Росії. Цей крок покликаний підкреслити, що країни не збираються допускати використання доходів від продажу діамантів для фінансування воєнних дій.

"Ми закликаємо президента (РФ Володимира) Путіна негайно припинити цю невиправдану загарбницьку війну проти України, і ми продовжуватимемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно", — заявила Жолі.

У заяві МЗС Канади йдеться про те, що Оттава продовжуватиме співпрацювати з країнами G7 та іншими міжнародними партнерами з метою запровадження всеосяжних заходів контролю та перевірки для заборони російських діамантів.

Нагадаємо, що в листопаді через санкції проти Росії на тлі введення заборони російського експорту алмазів, зокрема, бельгійські трейдери звертаються до технології блокчейн, щоб довести, що їхнє дорогоцінне каміння походить із неросійських рудників.

8 листопада стало відомо, що західні політики прогнозували зменшення можливої підтримки ОАЕ через війну в Ізраїлі. Україна нібито сподівалася, що Арабські Емірати могли стати посередниками для мирних переговорів і авторитетними учасниками майбутнього мирного саміту.