"Не будемо терпіти брехню": у МЗС Угорщини обурились заяві Байдена про диктатуру

Голова МЗС Угорщини пояснив США, що в країні регулярно відбуваються демократичні вибори. Тому звинувачення у встановленні диктатури є безпідставними.

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Президент США Джо Байден даремно обвинувачує прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у встановленні диктатури. Тому американського посла термінового викликали в угорський МЗС для пояснень слів Байдена, який начебто "збрехав". Про угорську реакцію на заяву очільник США голова МЗС Угорщини Петер Сіярто розповів у відео, опублікованому на сторінці Facebook.

Голова МЗС Угорщини відповів на питання порталу ATV, журналісти якого попросили прокоментувати події навколо візиту Віктора Орбана до США і реакцію на цю подію від Джо Байдена. З його слів, для надання пояснень до МЗС викликали американського посла Девіда Прессмена: він з'явився на бесіду не до Сіярто, а до його заступника — Левенте Мадяра.

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Сіярто заявив, що Прессмена попросили показати точну цитату Орбана щодо диктатури: де саме політик "прямо заявив, що демократія не працює і що він хоче диктатури". Оскільки такої цитати немає, то Байден оприлюднив "брехню", яка ускладнить двосторонні відносини між країнами.

Також очільник МЗС нагадав, що в Угорщині вже кілька разів відбувались демократичні вибори, тому звинувачення у диктатурі є необґрунтованими.

"Офіційна американська позиція про те, що ми будуємо диктатуру в Угорщині, надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, оскільки це шкодить не уряду, а країні, тому що прем’єр-міністр і уряд керують країною не завдяки випадковій лотереї, а на основі на народний вибір".

Угорщина та США — деталі

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини відвідав США у березні 2024 року. Політик зустрівся з 45 президентом США Дональдом Трампом, який намагається стати 47 очільником країни. Візит відбувся незабаром після того, як Трамп, лідер Республіканської партії, здобув перемогу на праймеріз "Великого вівторка".

Під час спілкування з Трампом Орбан заявив, що світу начебто "стане краще", якщо до влади у США повернеться його співрозмовник Після цього ситуацію прокоментував Джо Байден. З його слів, в Угорщині панує диктатура, тому не дивно, що ці політики знайшли спільну мову.

Нагадуємо, однопартійці Трампа у Палаті представників пів року поспіль не погоджуються виділити Україні військову допомогу розміром більш як 60 млрд дол. У березні представники Міноборони США попередили, що подальше зволікання стає дійсно критичним, оскільки руйнуються ланцюжки постачання.

Тим часом у мережі повідомили про виділення нового пакету допомоги від США: можливе отримання зброї та спорядження на суму до 400 млн дол.