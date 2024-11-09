Учителя в России сделали шапочки из фольги для "защиты от спутников НАТО" (видео)

Білоруський пранкер розіслав педагогам накази від "Единой России" про необхідність захищатися від опромінення "натовців". Учителям ідея сподобалася: виготовлення шапочок багато хто вважав "цікавим і творчим заняттям".

У Воронезькій області Росії вчителі семи шкіл організували акцію "Шолом Вітчизни": одягли шапочки з фольги для захисту від впливу супутників країн НАТО. Про це повідомило видання The Moscow Times.

Акція стала результатом розіграшу білоруського пранкера Владислава Бохана, він розіслав вчителям накази від партії "Единая Россия". За задуманою ним легендою "злісні натовці" мали опромінювати росіян, а вчителі — протистояти цьому впливу простими засобами захисту, включно з шапочками з фольги.

Влад Бохан не вперше влаштовує розіграші росіян

Щоб посилити ефект, пранкер узяв старий бланк із логотипом "Единой России" і створив наказ через нейромережу "чиновницькою мовою". Документ містив санкції за невиконання вказівок. Мета акції полягала у зміцненні патріотизму, підвищенні обізнаності та навичок цивільної оборони серед вчителів.

Для правдоподібності наказу Бохан також додав фотографію людей у фольгових шапочках, які зібралися біля однієї зі станцій метро Москви. Представив їх він як учасників акції в столичній школі.

У підсумку акцію підтримали сім російських шкіл, зокрема Бобровський освітній центр "Лідер", Криушинська середня школа № 3, Колодезянська ЗОШ та інші.

Вчителі загалом позитивно сприйняли експеримент над собою. У центрі "Лідер", одна з педагогів назвала виготовлення шапочок із фольги "цікавим творчим заняттям, важливим патріотичним актом". Саме так потрібно показувати готовність захищати Росію від зовнішніх загроз.

"Фольгова шапочка має стати символом єдності та стійкості перед обличчям зовнішніх викликів", — заявила вона.

Влад Бохан не вперше влаштовує розіграші росіян. Восени 2023 року йому вдалося переконати керівництво двох шкіл Архангельської області розмістити листівки зі своїм прізвищем у вигляді агітаційних матеріалів. Пранкер називав себе "вчителем і героєм СВО".

А 2022 року Бохан провів розіграш освітян із міста Клин — він переконав їх провести акцію "Праця звільняє", під час якої лунали гасла часів нацистської Німеччини.