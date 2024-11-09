"На самом деле это не дверь": Кейт Уинслет развеяла мифы о знаменитой сцене из "Титаника"

Плавучий об'єкт, на якому рятується Роза Дьюїтт у культовому фільмі, помилково вважають дверима. Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон наводив безліч доказів, чому Джек Доусон не зміг би на нього забратися і вижити.

Зірка фільму "Титанік", 49-річна англійська акторка Кейт Вінслет звернула увагу на знамениту сцену "на дверях", що викликає суперечки в середовищі фанатів. Плаваючий об'єкт, за який чіпляється її героїня Роуз у культовому фільмі, часто називають неправильно, пише таблоїд Daily Mail.

"Люди продовжують називати це дверима, але насправді це не двері. Це частина поручнів, щось на кшталт сходів, які відламалися", — говорила вона в австралійському ток-шоу "Проект".

Коли її запитали, чи міг би Джек Доусон, якого зіграв Леонардо Ді Капріо, поміститися на "об'єкті", акторка пожартувала: "Хто знає, зміг би він там поміститися чи ні. Чесно кажучи, у мене немає думок з цього приводу".

Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон також відповідав на це запитання і пояснював, що у Джека не було шансів вижити. Багато глядачів не зрозуміли, чому він не міг забратися на пліт до Роуз і вижити. Кемерон змушений був провести дослідження з доказами того, що двоє не могли залишатися на плоту.

У США на аукціоні Heritage Auctions намагалися продати пліт, що став легендарним. Початкова вартість лота була 40 тисяч доларів. Опору зробили так, щоб вона нагадувала частину дерев'яної дверної коробки з салону першого класу реального "Титаніка".

Нагадаємо, аварія "Титаніка" досі оповита загадками і таємницю одного з рятувальних човнів Collapsible A ще не розгадали. Судно призначалося для порятунку десятка людей, але в підсумку всі пасажири загинули.

Блогер під ніком deserted_places відвідав замок у Франції, що належав загиблому на "Титаніку" норвезькому бізнесменові Енгельхарту Корнеліусу Остбі. Після трагедії особняк залишився недоторканим.