Фанат Трампа і бойфренд фанатки: хто такий Браян Гленн, який допитував Зеленського про костюм
Браян Гленн є "обличчям" новинного інтернет-каналу і був одним із небагатьох журналістів, кого допустили на зустріч президентів у Білий дім.
На зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого на адресу Зеленського пролунало запитання про костюм. Закид у тому, що він недостатньо елегантно вдягнений, пролунав від журналіста Брайана Гленна. Daily Mail з'ясував, хто це журналіст і чому його пустили в Овальний кабінет.
"Чому ви не носите костюм? Ви обіймаєте найвищу посаду в уряді цієї країни і відмовляєтеся носити костюм. У вас є костюм?" — запитав Гленн президента України.
Зеленський відповів Гленну англійською: "Я одягну [костюм] після закінчення війни. Можливо, такий, як у вас. Можливо, щось краще. Можливо, щось дешевше".
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Але це не вперше, коли Гленн підігравав президенту Дональду Трампу. Він є одним із найвідданіших його фанатів.
55-річний Гленн стверджує, що "живе, дихає і спить з ідеєю "Америка перш за все". Також він є "обличчям" Right Side Broadcasting Network [RSBN], нового новинного інтернет-телеканалу, який останніми роками став рупором Трампа.
Його дівчина — Марджорі Тейлор Грін, вкрай права конгресвумен із Джорджії, яка прославилася, критикуючи Україну і президента США Джо Байдена. Гленн і Грін називають "улюбленою парою Америки MAGA".
Його стосунки з Марджорі Тейлор Грін почалися після скандалів. Грін розлучилася зі своїм чоловіком Перрі в грудні 2022 року після того, як преса розкрила її сексуальні стосунки з "поліаморним тантричним секс-гуру" на ім'я Крейг Айві та менеджером спортзалу на ім'я Джастін Туей. Гленн закінчив свій 23-річний шлюб із дружиною Керрі, від якої в нього троє дітей, лише через два тижні.
Їх об'єднує інтерес до незвичайних теорій змови. Гленн вважає, що вибори 2020 року було вкрадено, і назвав заворушення в Капітолії 6 січня "роботою зсередини". І він, і Грін минулого року стверджували, що серія стихійних лих була знаком того, що Бог засмучений ліберальною Америкою.
Журналісти зазначають, що Гленн завзято підтримував Трампа під час його передвиборчої кампанії, запитуючи на мітингах: "Що вам найбільше подобається в Трампі?". А з нагоди інавгурації RSBN вийшов із заголовком: "Прощавай, Джо, і скатертиною дорога: Байден виступить із прощальним словом, щоб завершити своє руйнівне правління".
Зростання популярності Гленна відбулося на тлі того, що в Білому домі не хочуть надавати місце журналістам, які критикують Трампа. 27-річна прес-секретар Трампа, Керолайн Лівітт, заявляла, що бути в Білому домі — це привілей. А минулого тижня було оголошено, що традиційний "прес-пул" — невелика кількість журналістів, яким дозволено бути присутніми на ключових заходах, таких як зустріч президентів минулої п'ятниці, — відтепер буде обмежений тими репортерами, яким Білий дім "визнає" за необхідне надати доступ.
RSBN, обличчям якого є Брайан Гленн, існує менше десяти років. Заснований 2015 року Джо Сілсом, веб-дизайнером без журналістського досвіду, він спочатку існував для прямої трансляції мітингів Трампа. Але 2020 року Гленн, колишній теле- і радіожурналіст із Далласа, успішно подав заявку на роботу як роз'їзний репортер, заявивши: "Вам потрібно найняти мене. Я хочу врятувати країну".
Нагадаємо, зовнішній вигляд президента України пізніше розкритикував і радник із національної безпеки президента США Майк Волтц. Він засумнівався в прагненні президента Володимира Зеленського зупинити бойові дії і заявив, що український лідер не відповідав статусу парламентера ні своїм зовнішнім виглядом, ні своїми діями.
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