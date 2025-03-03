Фанат Трампа і бойфренд фанатки: хто такий Браян Гленн, який допитував Зеленського про костюм

Браян Гленн є "обличчям" новинного інтернет-каналу і був одним із небагатьох журналістів, кого допустили на зустріч президентів у Білий дім.

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На зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого на адресу Зеленського пролунало запитання про костюм. Закид у тому, що він недостатньо елегантно вдягнений, пролунав від журналіста Брайана Гленна. Daily Mail з'ясував, хто це журналіст і чому його пустили в Овальний кабінет.

Момент, коли Браян Гленн запитав Зеленського про костюм

"Чому ви не носите костюм? Ви обіймаєте найвищу посаду в уряді цієї країни і відмовляєтеся носити костюм. У вас є костюм?" — запитав Гленн президента України.

Зеленський відповів Гленну англійською: "Я одягну [костюм] після закінчення війни. Можливо, такий, як у вас. Можливо, щось краще. Можливо, щось дешевше".

Але це не вперше, коли Гленн підігравав президенту Дональду Трампу. Він є одним із найвідданіших його фанатів.

55-річний Гленн стверджує, що "живе, дихає і спить з ідеєю "Америка перш за все". Також він є "обличчям" Right Side Broadcasting Network [RSBN], нового новинного інтернет-телеканалу, який останніми роками став рупором Трампа.

Його дівчина — Марджорі Тейлор Грін, вкрай права конгресвумен із Джорджії, яка прославилася, критикуючи Україну і президента США Джо Байдена. Гленн і Грін називають "улюбленою парою Америки MAGA".

Браян Гленн і Марджорі Тейлор Грін з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом Фото: Facebook Brian Glenn

Його стосунки з Марджорі Тейлор Грін почалися після скандалів. Грін розлучилася зі своїм чоловіком Перрі в грудні 2022 року після того, як преса розкрила її сексуальні стосунки з "поліаморним тантричним секс-гуру" на ім'я Крейг Айві та менеджером спортзалу на ім'я Джастін Туей. Гленн закінчив свій 23-річний шлюб із дружиною Керрі, від якої в нього троє дітей, лише через два тижні.

Їх об'єднує інтерес до незвичайних теорій змови. Гленн вважає, що вибори 2020 року було вкрадено, і назвав заворушення в Капітолії 6 січня "роботою зсередини". І він, і Грін минулого року стверджували, що серія стихійних лих була знаком того, що Бог засмучений ліберальною Америкою.

Браян Гленн і Марджорі Тейлор Грін Фото: Facebook Brian Glenn

Журналісти зазначають, що Гленн завзято підтримував Трампа під час його передвиборчої кампанії, запитуючи на мітингах: "Що вам найбільше подобається в Трампі?". А з нагоди інавгурації RSBN вийшов із заголовком: "Прощавай, Джо, і скатертиною дорога: Байден виступить із прощальним словом, щоб завершити своє руйнівне правління".

Зростання популярності Гленна відбулося на тлі того, що в Білому домі не хочуть надавати місце журналістам, які критикують Трампа. 27-річна прес-секретар Трампа, Керолайн Лівітт, заявляла, що бути в Білому домі — це привілей. А минулого тижня було оголошено, що традиційний "прес-пул" — невелика кількість журналістів, яким дозволено бути присутніми на ключових заходах, таких як зустріч президентів минулої п'ятниці, — відтепер буде обмежений тими репортерами, яким Білий дім "визнає" за необхідне надати доступ.

Браян Гленн і Марджорі Тейлор Грін у Мар-а-Лаго Фото: Facebook Brian Glenn

RSBN, обличчям якого є Брайан Гленн, існує менше десяти років. Заснований 2015 року Джо Сілсом, веб-дизайнером без журналістського досвіду, він спочатку існував для прямої трансляції мітингів Трампа. Але 2020 року Гленн, колишній теле- і радіожурналіст із Далласа, успішно подав заявку на роботу як роз'їзний репортер, заявивши: "Вам потрібно найняти мене. Я хочу врятувати країну".

Нагадаємо, зовнішній вигляд президента України пізніше розкритикував і радник із національної безпеки президента США Майк Волтц. Він засумнівався в прагненні президента Володимира Зеленського зупинити бойові дії і заявив, що український лідер не відповідав статусу парламентера ні своїм зовнішнім виглядом, ні своїми діями.