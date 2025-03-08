Ідею підтримує Мелоні: уряд Італії схвалив закон на захист жінок, деталі

До кримінального права Італії вводиться поняття "феміцид", за який передбачається покарання аж до довічного позбавлення волі. Також буде посилено відповідальність за жорстке поводження, сталкінг та сексуальне насильство щодо жінок.

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Уряд Італії погодив новий законопроєкт, у якому запроваджує поняття "феміцид" як окремий злочин, за який може бути передбачення покарання аж до довічного позбавлення волі. Про це йдеться в офіційній заяві прем'єрки Джорджи Мелоні.

Очільниця уряду вказує, що такий законопроєкт був розроблений задля "протидії насильству щодо жінок та захисту жертв". Саме тому Рада міністрів Італії "прийняла надзвичайно важливий законопроєкт, який вводить злочин феміциду".

"Законопроект вводить злочин феміциду в правову систему як окремий злочин, за яке передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а також передбачає обтяжувальні обставини та посилення покарання за злочини щодо жорстокого поводження із жінкою, сталкінгу, сексуального насильства та зйомок порно з метою помсти", — зазначила Джорджа Мелоні.

Італійська прем'єрка називає відповідні зміни "дуже важливими", які дали поштовх у боротьбі "з цією нестерпною чумою".

"Я вдячна міністрам, які працювали над законом та змогли досягти цього важливого результату напередодні Дня Жінки", — заявила італійська очільниця уряду.

Видання Politico вказує, що в Італії вбивство жінок, або феміцид, є постійним явищем. Одним з останніх гучних випадків, який і спонукав італійський уряд запровадити такі зміни, стала історія 22-річної студентки Джулії Чекеттін, яку в листопаді 2023 року жорстоко вбив її колишній хлопець Філіппо Туррета. Пізніше чоловіка було визнано винним у скоєнні злочину та засуджено до довічного позбавлення волі.

Після резонансного вбивства студентки, в Італії пройшли багатотисячні мітинги, на яких люди вимагали посилити законодавство щодо захисту жінок. За даними італійського МВС, протягом 2023 року в країні було зафіксовано 117 вбивства жінок, які підпадають під категорію "феміциду".

Раніше стало відомо, як мораль тисне на жінок набагато більше, ніж на чоловіків. Недавнє дослідження вчених показало, чи змінилася ситуація на сьогодні щодо можливості жінок отримати привілеї, яких вони історично були позбавлені протягом багатьох сторіч.

Згодом повідомлялося, що насправді означає свято Міжнародного жіночого дня. 8 березня часто сприймають як свято краси та жіночності, але його справжня історія пов'язана з боротьбою за права і рівність.