Поліція 5 годин розслідувала моторошне "вбивство" секс-ляльки (фото, відео)

Чоловік вигулював собаку, коли побачив підозрілий пакет. За викликом приїхала ціла слідча команда, але роботу швидко згорнули, як тільки один з поліціянтів торкнувся "тіла".

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Про інцидент, який стався у німецькому місті Росток, повідомили 30 березня у Spiegel.

У поліцію надійшов екстрений виклик від перехожого про тривожну знахідку. Через ймовірне виявлення тіла жінки на пустирі правоохоронці розгорнули масштабну операцію. Працівники відділу карного розшуку й судмедексперти вже виставили освітлення та зібрали "докази" на місці "злочину", коли з’ясувалось, що усі зусилля були докладені дарма.

Підозрілий вміст пакета виявився секс-лялькою. Після цього відкриття розслідування негайно згорнули.

У BILD уточнили, що дзвінок приблизно о 20:00 зробив чоловік, який вигулював у тому районі собаку. Він повідомив, що знайшов людський труп у великому поліетиленовому пакеті. На місце негайно прибули патрульні, слідчі, криміналісти, судмедексперти, оператори дронів і пожежні машини.

Місце "злочину" огородили спеціальною червоно-білою стрічкою, а також освітили за допомогою прожекторів пожежників. Слідчі одягнули білі комбінезони та використовували 3D-сканер для серйозних злочинів. У повітря підняли дрон, який робив знімки, також територію вручну фотографували поліціянти. Правоохоронці знімали складною лінійкою й документували заміри.

Сантиметр за сантиметром група просувалась до самого "тіла". Минуло п’ять годин, перш ніж офіцери вперше торкнулись "трупа" — годинник вже показував приблизно північ. Лише тоді виникли сумніви, що перед правоохоронцями — справжня людина. Невдовзі підозри підтвердились, і "жертва" виявилася реалістичною секс-лялькою.

"Тіло" виявилось несправжнім Фото: Bild

Деякі частини ляльки були обгорілими. Ймовірно, хтось зігнав на ній злість або ж намагався непомітно позбутись секс-іграшки.

Виявивши істину, поліціянти відчули полегшення, а напруга змінилася щирим снігом. Члени групи зійшлися на тому, що за всю кар’єру не брали участь у подібних операціях. Керівнику похоронної служби повідомили, що його послуги більше не потрібні, й відпустили чоловіка додому.

"Жертву" вбивства, якого насправді не сталося, утилізують за законом. У ЗМІ підкреслили, що це розслідування увійде в історію як одне з найхимерніших.

Поліціянти з пакетом, який налякав перехожого Фото: Bild

Нагадаємо, у Литві під час навчань зникли четверо солдатів США. Спочатку у болоті знайшли їхню бронемашину, а згодом були виявлені й три тіла. Американський лідер Дональд Трамп припустив, що там сталося.

У поліції Познані повідомили про затримання українця, якого збираються депортувати. За даними слідства, він їздив вулицями міста на велосипеді й знущався з молодих дівчат. В його житлі виявили ніж і наркотики.