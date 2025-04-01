У США загадково загинули колишній топменеджер Bloomberg і його сім'я: що сталося (фото)

Тіла колишнього топменеджера компанії Bloomberg Річарда Самарела, його дружини Ліни Марії та 9-річної доньки Саманти знайшли в їхньому особняку в Південній Кароліні.

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Про це написала американська газета New York Post.

Поліцейські тримають у секреті подробиці інциденту, включно з тим, чи були вони вбиті, чи померли внаслідок нещасного випадку. У заяві місцевого офісу шерифа коротко зазначається, що загрози для громадськості немає.

Поліцейські тримають у секреті подробиці загибелі сім'ї

Канал Wyff4 уточнює, що в поліцію зателефонував сусід сім'ї по вулиці Мерилін Перрі Лейн. Смерть трьох людей настала між 10:20 та 11:29 ранку.

Інші мешканці будинку були в школі, коли стався інцидент. Можливо, йдеться про ще одну доньку та маленького сина пари. Детальніші відомості поліцейські обіцяють надати найближчим часом.

Річард Самарел працював менеджером з акцій у Bloomberg до 2007 року. Його дружина приїхала в Штати з Колумбії і працювала в Міністерстві у справах ветеранів. Сім'я жила в будинку з шістьма спальнями вартістю близько 800 000 доларів.

Нагадаємо, у Німеччині поліцейські розслідували "вбивство" реалістичної секс-ляльки. Чоловік, який гуляв із собакою, повідомив їм, що знайшов "труп" у поліетиленовому пакеті.

Фокус писав про вбивство чоловіка в Дніпропетровській області. Низка українських ЗМІ повідомляла, що це міг бути місцевий депутат від ВО "Батьківщина" Олександр Плахотник.