Торгові війна між США та Китаєм: конгресмен потрапив у конфуз через незнання загальновідомих фактів

Політик із США, конгресмен та республіканець Джек Кімбл потрапив у конфуз. На тлі торгової війни між Сполученими Штатами та Китаєм він зробив цікаву заяву.

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Про це свідчить його допис у Х (Твітері).

Кімбл підняв питання припинення співпраці з Китаєм щодо постачання яловичини. В КНР вирішили, що більше не будуть купувати цю продукцію у США.

"Я добре знаю, що Китай припинив імпорт нашої яловичини. Ми не єдиний постачальник яловичини у світі, але Китай також не єдина величезна країна. Якщо вони збираються відійти від нас, ми повинні зробити те саме й почати продавати більше нашої яловичини в Індію", — написав конгресмен.

Допис республіканця висміяли в мережі, оскільки в Індії переважна більшість населення не споживає яловичину, бо корова там вважається священною твариною.

Нагадаємо, що рідкоземельні метали стають все важливішими у глобальній торгівлі. Саме тому Китай додав до списку експортного контролю сім критичних рідкоземельних металів.

Також повідомлялося, що торгова війна Трампа з Китаєм розколола Білий дім на два табори. Вона вибухнула ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли позначити свої позиції, не кажучи вже про те, щоб вирішити, які питання мають найбільше значення.