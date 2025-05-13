Вистрілили близько 20 разів: у Мексиці кандидата в мери вбили в прямому ефірі (відео)

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку в мери міста Текістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Представниця правлячої партії вела прямий ефір.

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Загинули також четверо людей, які супроводжували її, це стало другим подібним убивством кандидата в мери штату перед виборами 1 червня, повідомила Associated Press місцева влада.

Губернатор Веракруса Росіо Нале заявила в понеділок, що серед убитих була дочка Лари Гутьєррес.

"Жодна виборна посада не варта того, щоб за неї вмирати", — заявила Нале на прес-конференції в понеділок.

Пізніше стало відомо, що в іншій частині штату було вбито двох федеральних агентів. Напад на Лару Гутьєррес із партії Могепа стався 11 травня, коли вона очолювала ходу прихильників у Тексістепеку і вела пряму трансляцію у Facebook.

Відео переривається несподіваними пострілами

На кадрах видно, як Лара Гутьєррес разом із жителями міста йде вулицею і вітається з людьми. Наприкінці трансляція переривається через несподівані постріли, їх нарахували близько 20.

Росіо Нале сказала, що 57 кандидатів у мери запросили охорону від держави.

Убивства кандидатів у мери в Мексиці

Лара Гутьєррес стала другим кандидатом на посаду мера, убитим у Веракрусі. У перший офіційний день кампанії 29 квітня було вбито Хермана Ануара Валенсію і представника правлячої партії в його передвиборчому штабі.

Кандидати в мери є найбільш уразливими до насильства на виборах, адже організовані злочинні угруповання прагнуть отримати контроль над органами влади.

У 2024 році, за даними CNN, у Мексиці зафіксували рекордну кількість жертв насильства щодо представників влади. Організація з прав людини Data Cívica повідомила про 661 напад на людей та об'єкти. Багато загиблих обіймали посади муніципального рівня, або балотувалися на них.

У травні минулого року кандидата на посаду мера вбили під час передвиборчої кампанії в південному штаті Герреро. Буквально кілька днів по тому застрелили мера міста Котіха у штаті Мічоакан. Вона поверталася додому зі спортзалу разом із охоронцем.

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