"Співавтор схеми": кандидата у президенти Польщі Навроцького звинувачують у сутенерстві, — Onet

Один із лідерів президентських виборів у Польщі за результатами першого туру, представник партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький, звинувачується у сутенерстві: ЗМІ з'ясували цілу схему залучення повій до гостей готелю Grand Hotel у Сопоті, де політик свого часу працював охоронцем. Прем'єр-міністр Дональд Туск також звинуватив Навроцького у сутенерській діяльності.

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Про новий скандал довкола лідера президентських перегонів у Польщі розповіло місцеве видання Onet 26 травня.

Зазначається, що про Навроцького у Польщі давно ходили схожі чутки, які кореспонденти Onet вирішили перевірити. Журналісти поспілкувалися з десятками людей, знайомими з політиком й які працювали у готелі. Серед них — поліціянти та представники "злочинного" світу. У підсумку, двоє колишніх друзів Навроцького дали свідчення, які підтверджують не лише участь чинного кандидата у президенти Польщі, а й демонструють те, що Навроцький міг бути співавтором сутенерської схеми.

Окрім них, звинувачення у сутенерстві політику висунув чинний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він двічі публічно оголосив про те, що Навроцький залучений до сутенерства.

Так, 8 травня на своїй сторінці у мережі X Дональд Туск звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, натякаючи, що один із представників політичного об'єднання займається злочинною діяльністю.

"Ти знав про все, Ярославе. Про зв'язки з гангстерами, про "підман дівчат", про квартиру кохання в Музеї Другої світової війни, про шахрайство з квартирою та інші досі приховані справи. Вся відповідальність за цю катастрофу лягає на тебе!", — написав Туск.

Скріншот | пост Дональда Туска

Вдруге Туск звинуватив Навроцького 20 травня, під час виступу у польському Сеймі. Видання цитує його слова.

"Можливо, серед ваших прихильників є люди, які не хочуть бачити президентом когось, хто був охоронцем біля воріт, у казино, в ескорт-агентстві", — сказав він, звернувшись до представників партії "Право і справедливість".

Навроцького звинувачують у сутенерстві: що кажуть свідки

ALL | Grand Hotel у Сопоті

Один з опитаних ЗМІ свідків був багаторічним другом Навроцького ще з часів вивчення історії у Гданському університеті. Його Навроцький запросив на роботу до Grand Hotel у Сопоті. Чоловік розказав, що часто бачив, як повії приходили до готелю й пов'язував це з охороною, а одного разу Навроцький сам запитав у нього, чи не хоче той "підзаробити". Спосіб "заробітку" полягав у тому, щоб "надавати повій гостям".

Як зізнався свідок, він на той час не відчував докорів сумління, оскільки отримував за це певні кошти. Одного разу, за його словами, Навроцький похвалився йому, що є "співавтором" схеми.

Другий свідок на власні очі бачив, як охорона готелю веде повій до гостей, а одного разу Кароль і йому запропонував такий "підробіток". Однак на це отримав рішучу відмову.

Схема, як з'ясували журналісти, полягала у наступному:

Гості обирали повій на ескорт-сайтах, до чого їх заохочували охоронці; Навроцький або інший учасник схеми зв'язувався із сайтом; "Координатор" постачав повій до готелю; Охоронці, серед них, ймовірно, і Навроцький, проводили жінок до номерів гостей.

Також журналісти виявили прямі зв'язки Навроцького зі злочинцями.

Нагадаємо, 26 травня у Express Kaszubski розповіли, що Кароль Навроцький потрапив у скандал через шкідливу звичку, яку продемонстрував на публіці.

Перед цим, 19 травня, в Onet повідомили про двох лідерів президентських перегонів у Польщі: серед них опинився Кароль Навроцький.