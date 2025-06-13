Найкраще місце в літаку? Що врятувало єдиного, хто вижив на літаку Air India

Вішваш Кумар Рамеш, єдиний, хто вижив на рейсі Air India, який розбився в Ахмадабаді, врізавшись у гуртожиток медичного коледжу, сидів на місці 11А, біля запасного виходу. Зараз експерти кажуть, що це посприяло тому, що він вибрався живим. Адже 1998 року вижив тайський співак, який теж сидів на місці 11А.

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На відео за кілька секунд до аварії видно об'єкт, що "вилетів із літака Air India". І дехто вважає, що це "аварійні двері номер два", біля яких і сидів Вішваш, що могло його врятувати, пише Daily Mail.

Перед падінням від літака відлетів невідомий предмет

Прихильники теорії змови в соцмережах вважають, що їм вдалося точно визначити момент, коли одна з аварійних дверей приреченого літака Air India відлетіла під час аварії, що врятувало британця, який сидів поруч із ним. На кадрах з моменту аварії літака вчора в Ахмадабаді видно, як таємничий об'єкт, обертаючись, зникає за горизонтом, а потім Boeing 787-8 Dreamliner вибухає.

Літак врізався в гуртожиток медичного коледжу Фото: India Today

Місце Кумара було 11A, прямо поруч з аварійними дверима, які, як він також вважає, відвалилися, коли літак врізався в будівлю, а потім вибухнув. Вішвашу вдалося уникнути катастрофи, відбувшись порізами і забоями, проте його брат, який перебував у тому ж ряду, загинув.

Професор Джон Макдермід, голова Lloyd's Register з безпеки в Університеті Йорка, сказав, що вибір місця Вішвашем був життєво важливим. Це місце над крилом, яке забезпечує більшу міцність конструкції і розташоване прямо поруч з аварійним виходом.

Місце, де сидів єдиний вцілілий Фото: India Today

"Крім того, перебуваючи біля запасного виходу, ви зможете швидко вибратися назовні, що значно збільшує шанси на виживання в разі пожежі", — сказав він.

Слідчі вивчають кадри і шукають уламки, намагаючись з'ясувати, що пішло не так. Пілот відчайдушно попереджав у сигналі лиха, що літак "втрачає потужність" лише за кілька хвилин до того, як врізався в гуртожиток, унаслідок чого загинуло щонайменше 260 людей.

Той, хто вижив в авіакатастрофі літака, розповів, як літак розколовся на дві частини, і його буквально катапультувало з місця до того, як літак вибухнув.

Той, хто вижив, розповів, що сталося перед авіакатастрофою

Вішваш описав, як буквально через кілька хвилин після зльоту "з'явилося відчуття, ніби літак застряг".

Він згадав, як пілоти намагалися підняти літак, але він "набрав повну швидкість і врізався в будівлю". Але він каже, що аварійні двері, біля яких він сидів, відвалилися, коли літак врізався в будівлю.

Крім пасажирів літака загинули також студенти-медики, коли в їхній гуртожиток врізався літак.

Літак врізався в гуртожиток

"Ми бачили, як люди з будівлі вистрибували з другого і третього поверху, щоб врятуватися. Літак горів... Носова частина і переднє колесо приземлилися на будівлю їдальні, де обідали студенти, я бачив близько 15-20 обгорілих тіл", — розповів один зі свідків катастрофи на землі.

Однак ще один вцілілий в авіакатастрофі, яка сталася 1998 року на рейсі з Бангкока до Сураттхані, розповів, що його врятувало місце 11А. Тоді загинули 101 зі 132 пасажирів і 14 членів екіпажу.

47-річний співак Руангсак Лойчусак розповів, що у нього "мурашки побігли", коли він побачив, що єдиним вцілілим у катастрофі літака Air India в Ахмадабаді виявився пасажир з місця 11А.

"Єдиний, хто вижив в авіакатастрофі в Індії, сидів на тому ж місці, що і я, 11А", — сказав Лойчусак.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про єдиного вцілілого на рейсі з Ахмадабада до Лондона.

Раніше в Air India підтвердили, що на борту перебували 242 людини. І повідомили громадяни яких країн були на борту. Українців на борту не було.