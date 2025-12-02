"Маніпулятивна дезінформація": у Туреччині відреагували на скандал з українськими сиротами

1 грудня вибухнув скандал через розслідування щодо насильства над дітьми, які евакуювали до Туреччини в межах проєкту "Дитинство без війни". У Туреччині заявили, що пропонували інакше розмістити сиріт з України, але отримали відмову.

"Дітей, евакуйованих до нашої країни через українсько-російську війну, розміщували в готелях, визначених українським фондом, з відома та за вказівками української влади, під наглядом їхнього офіційного опікуна, вчителів, прийомних сімей або членів сім'ї", — підкреслили у Центрі боротьби з дезінформацією Управління комунікацій Турецької Республіки.

У процесі була налагоджена координація з установами, щоб забезпечити дітям житло, харчування, охорону здоров'я, освіту, гігієну та безпеку. Також була організована інфраструктура для психосоціальної підтримки. За щоденний догляд та нагляд відповідала українська сторона.

"Враховуючи ризики, які можуть виникнути через спільні умови проживання, українській владі було надано пропозицію щодо розміщення дітей у дитячих закладах, що підпорядковуються Міністерству сім'ї та соціальних служб, як і інших українських дітей, але цю пропозицію не було прийнято", — заявили у Туреччині.

Після того, як сиріт вже повернули до України, у турецькому міністерстві дізналися про звинувачення у жорстокому поводженні з двома дівчатками. Чиновники терміново подали заяву про кримінальний злочин та почали судове провадження попри те, що офіційний звіт або скарга були відсутні. Вони керувались інтересами дітей та серйозністю звинувачень.

"Уявлення про те, що Туреччина не виконує своїх зобов'язань щодо захисту дітей, яке намагаються створити в новинному репортажі, не відображає правди та є прикладом маніпулятивної дезінформації, спрямованої на введення громадськості в оману", — запевнили у турецькому Центрі боротьби з дезінформацією.

Нині місцеве міністерство у співпраці з Україною продовжує вживати всіх необхідних заходів для захисту дітей, які стали жертвами війни. Водночас суспільство закликали "не покладатися на маніпулятивний контент".

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни сиріт з України вивезли у Туреччину і тимчасово розмістили у готелях Анталії. Публічно це подавалося як масштабна гуманітарна місія, але, як з’ясували розслідувачі, за гарною картинкою приховувалася реальність, яка з часом тільки погіршувалася. Дітей шантажували, вимагаючи від них участі у зйомках, виступах і відеозверненнях про допомогу, а один з вихователів нібито навіть бив їх. Мало того, двоє неповнолітніх дівчат повернулися з-за кордону вагітними від працівників готелю.

