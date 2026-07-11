В Італії колишній розвідник передавав Росії дані про ракети CAMM-ER для української ППО

Італійські правоохоронці в Римі викрили шпигунську мережу, яка збирала інформацію про засоби протиповітряної оборони, що західні країни постачають до України.

Поліції вдалося виявити прослуховування та записати розмову ймовірного офіцера російської військової розвідки, який розпитував інформатора в Італії, 59-річного Гавіно Піраса, колишнього співробітника італійської секретної служби, про системи ППО, повідомляє ресурс Defense News.

Серед іншого, йшлося про європейську систему SAMP-T, передану Києву, та Michelangelo Dome — систему ППО, розроблену італійською компанією Leonardo, яку мають випробувати в Україні в листопаді.

Пірас був заарештований цього тижня разом з іншим співробітником італійської розвідки. За ним стежили під час його зустрічі з офіцером ГРУ.

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Його звинувачують у використанні грошей, наданих російським чиновником Михайлом Астаховим, для вербування інформаторів в італійській армії, які передавали йому секретну інформацію за запитом росіянина. Наразі триває розслідування щодо п’яти ймовірних інформаторів.

Згідно з судовими документами, які вивчили журналісти видання, Астахов — військовий аташе російського посольства в Римі — передавав Пірасу списки запитів на інформацію від свого керівництва під час таємних зустрічей, а також отримував чіпи із записами, які для нього залишали в домовленому схованці.

За кожен пакет інформації росіянин платив 4000 євро, і Пірас, за його власними словами, був готовий передати все, що міг знайти.

Що найбільше цікавило росіян?

Метою РФ було з’ясувати, як саме Європа допомагає Україні захищатися від російських ракетних та безпілотних атак. Так, Астахов запитує про запланований компанією Leonardo проєкт Michelangelo Dome — систему ППО, розроблену з використанням відкритої архітектури, яка дозволить країнам-партнерам об’єднувати наявні засоби та забезпечувати їхню сумісність.

У відповідь на запит щодо європейської системи ППО Samp-T, яку Україні надали Італія та Франція, Пірас посилається на дані про батарею, яких він раніше не згадував, а також відповідає на запити щодо зенітної ракети MBDA CAMM-ER, придбання якої Україна наразі обговорює. Вважається, що для боротьби з балістичними ракетами вона є недостатньо потужною, а ось для знищення "Шахедів" та крилатих ракет цілком може виявитися корисною.

Зазначимо, що Італія публічно не заявляла про подібні проєкти та постачання цієї зброї до Києва.

Серед інших тем, що цікавили росіян, видання називає ефективність атак на ядерні об’єкти Ірану та перспективу відновлення робіт на них, переозброєння ЄС, НАТО та Італії, закупівлю Римом ракет Storm Shadow, допомогу Україні у створенні ракет великої дальності та навіть підводний безпілотник Leonardo, випробування якого зараз проходять в Італії.

Пірас в одній зі стенограм каже росіянину, що під час планування дальнобійних ударів по російських НПЗ допомогу Україні у вигляді розвідданих надає не Італія, а Велика Британія.

Інформатор також розповів Астахову, що італійці вивчають особливості російського танка Т-90, і повідомив інші дані.

Після арешту Піраса його адвокат категорично заперечує будь-яку співпрацю свого підзахисного з росіянами.

Реакція уряду Італії не змусила себе чекати

Цього ж тижня Італія вислала двох російських військових аташе, які працювали в російському посольстві, зокрема Астахова.

"Генеральний секретар Фарнезіни щойно повідомив російському послу в Римі, що Іван Петрович Горбачов і Михайло Васильович Астахов мають покинути Рим протягом 3 днів. Москва продовжує використовувати свою гібридну зброю для нападу на Захід та Італію. Це серйозне й неприйнятне втручання у справи італійських інститутів та національної безпеки, — написав у Х міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 9 липня.

Нагадаємо, що РФ шпигувала за базами НАТО за допомогою камер дверних дзвінків.

Також повідомлялося, що болгарських шпигунів депортували з Великої Британії. Вони працювали на Кремль і шпигували за українськими військовими, які проходили підготовку за кордоном.