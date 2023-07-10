"День літаючих мурах": 1,5-кілометровий рій комах налякав людей

Рій, схожий на дощ, викликав шквал активності в соціальних мережах. Люди повідомляли про його появу і ділилися своїми враженнями. Феномен "дня літаючої мурахи" відноситься до певного часу в літні місяці, коли комахи підіймаються в небо в пошуках пари.

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У Великій Британії рій літаючих мурах завдовжки в милю (1,6 км) був зафіксований метеорологічним радаром на південному узбережжі. Про це пише Sky News.

Метеорологічне управління зафіксувало це незвичайне явище в п'ятницю 7 липня і попередило людей, що найближчими днями можна очікувати збільшення кількості комах. У міру того як вони почали з'являтися по всій Великій Британії, налякані люди почали писати про них у соціальних мережах, стверджуючи, що це "день літаючих мурах".

У метеорологічній компанії пояснили, що спостереження крилатих комах не є чимось моторошним. Саме цієї пори року вони зазвичай і з'являються. Комахи відображаються на радарі подібно до того, як виглядають опади. У Met Office можна перевірити свої метеорологічні датчики й уточнити, йде дощ чи літають мурахи.

За словами синоптика Саймона Партріджа, ці істоти рідше літають під час дощу, і синоптикам важче визначити, що це.

"Щороку приблизно в цей час ми фіксуємо їх на радарі дощу. Зараз це важко визначити, бо в нас дуже багато злив, і мурахи схожі на опади. Коли в нас ідуть дощі, вони не так часто літають. Зазвичай ми помічаємо їх у південних районах Великої Британії. Сьогодні ми не бачили жодних роїв, але це не означає, що їх немає. Вони були помічені на радарі в п'ятницю. Тоді було набагато сухіше, і їх було легше помітити. Їх видно на відстані кількох миль. У п'ятницю це було близько кілометра. Це цікаве явище, яке завжди відбувається в цю пору року і зазвичай триває близько тижня".

Рой, схожий на дощ, викликав шквал активності в соціальних мережах Фото: Met Ofiice

Мурашок, що літають, можна помітити, коли самці й нові королеви залишають гніздо, щоб злучитися, причому в багатьох мурашниках це відбувається в один і той самий день. За даними Королівського біологічного товариства, мурашиний день не завжди один: у період з червня до вересня приблизно в 96% днів можна спостерігати літаючих мурашок у їхніх роях.

Коли погодні умови сприятливі для літаючих мурах, вони можуть постійно перебувати в небі протягом кількох тижнів.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що хлопчик виявив останки доісторичного молюска. Дев'ятирічний мисливець за скам'янілостями зробив відкриття всього свого життя, коли натрапив на амоніта віком 200 мільйонів років.