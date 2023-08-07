Увійшов в історію: чоловік, який втратив 6,5 млн фунтів, відсидів у в'язниці і жив на вулиці (фото)

Лі Раян, який зірвав великий джекпот, витратив гроші на величезний особняк, два супербайки Ducati, вертоліт, кілька шикарних автомобілів і літак. До 2010 року чоловік розорився і залишився без даху над головою.

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Лі Раян з Великої Британії провів час у в'язниці й втратив весь свій виграш у Національну лотерею (6,5 млн футів стерлінгів). Він навіть був змушений жити на вулиці після того, як позбувся свого особняка, але його життя перевернулося, і тепер він допомагає нужденним. Про це пише Daily Star.

Хлопець, який увійшов в історію, ставши першим в історії Великої Британії переможцем лотереї, який відсидів у в'язниці, знову з'явився на публіці, працюючи маляром-художником і декоратором.

У 1995 році Лі Раян виграв у Національну лотерею значну суму в 6,5 млн фунтів стерлінгів. Він витратив ці гроші на величезний особняк, два супербайки Ducati, вертоліт, кілька шикарних автомобілів і літак. Але до 2010 року він розорився, залишився без даху над головою і був помічений на вулицях Західного Лондона. Британець загримів до в'язниці за викрадення автомобілів лише через дев'ять місяців після свого виграшу.

Лі Раян залишився без даху над головою і був помічений на вулицях Західного Лондона Фото: brit

Однак, схоже, його доля змінилася на краще після того, як він був помічений зі сходами під час своєї нової роботи маляром в елітних будинках. 63-річний фахівець має намір знову здобути велику перемогу.

"Я духовний мільярдер — я щасливий як ніколи. Якби в мене знову був час, я б відкрив готель для бездомних. Тоді ти відчуваєш, що зробив щось вартісне. Я вірю в закон тяжіння, тому думаю, що знову виграю, але це не означатиме для мене більше, ніж раніше. Я знаю, що це звучить дивно, але мені нічого не потрібно", — сказав у бесіді з The Mirror колишній мільйонер.

Тюремне ув'язнення після перемоги було для нього не першим: 1986 року він уже потрапляв до в'язниці.

Чоловік працює маляром-художником Фото: SplashNews.com

Раян стверджує, що під час гри він молився про те, щоб стати мільйонером, і в підсумку виграв з номерами 2, 13, 22, 27, 29 і 46. Він виграв мільйони разом із подругою Карен Тейлор, з якою розлучився у 2003 р., а потім зустрів нову жінку, на ім'я Жилдиз Джангарачева — вони жили в її рідній країні Киргизстані, де він спустив 2 млн фунтів стерлінгів на невдалі інвестиції.

"Коли в мене були гроші, я думав, що це те, чого я хочу, про що я молився, а потім це сталося, і це було щось на кшталт будь обережний у своїх бажаннях. Люди завжди думають: "О, якщо я виграю завтра, то на цьому мої турботи закінчаться". Це не так, це тільки початок ваших турбот. Ви побачите, хто є хто у вашому житті, навіть у вашій власній родині почнуться зміни", — додав чоловік.

Зараз Лі працює і допомагає в притулку для бездомних. Видання зазначає, що британець ще раз виграв у лотерею, отримавши кілька років тому 5 413 фунтів стерлінгів у лотереї EuroMillions.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

Також стало відомо, що переможниця лотереї виявилася "заручницею" свого призу через маловідомий закон. Гільда Макміллен не може забрати виграні нею гроші через порушення правил безробіття. Крім жінки свій приз не змогли отримати ще близько 70 осіб.