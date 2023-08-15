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Лізуть з усіх боків: туристи сприяють руйнуванню культового "Древа життя" (фото)

Древо життя в США, туристи, Древо життя, смерека, ситхінська смерека, дерево в скелях, пам'ятка, шкода туристів
Фото: Uprooted Traveler | Бездумні туристи, можливо, прискорюють падіння "Дерева життя"

Туристи висять і ходять по оголеному корінню, яке все ще частково ледь тримається за скелі. Вони створюють велике навантаження на дерево, яке може звалитися будь-якої миті.

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У США найвідоміше дерево в Олімпійському національному парку штату Вашингтон повільно руйнується, і бездумні туристи, можливо, прискорюють його падіння. Про це пише TCD.

"Древо життя" — це стародавня ситхінська ялина, яка стоїть біля берега Тихого океану на пляжі Калох у Форксі, штат Вашингтон. Струмок, що протікає повз неї до океану, поступово розмив ґрунт під нею, і тепер вона стоїть на двох скелях, а її коріння звисає просто неба, утворюючи дах печери, досить великої для того, щоб у ній могла стояти людина. Про це повідомляє Uprooted Traveler.

Видання зазначає, що люди не тільки стоять у печері, а й лазять по ній. Саме це і стає великою проблемою. Туристи лізуть з усіх боків, висять і ходять оголеним корінням, створюючи велике навантаження на дерево, яке ледве тримається в ґрунті. У будь-якому разі, дерево колись впаде, але бездумні відвідувачі прискорюють цей процес руйнування.

На щастя для довкілля, "Дерево життя" є однією з багатьох ситхінських ялин, що ростуть у цьому районі. Найзначнішим наслідком падіння дерева буде лише те, що люди більше не зможуть насолоджуватися цим неймовірним видовищем, що надихає.

Древо життя в США, туристи, Древо життя, смерека, ситхінська смерека, дерево в скелях, пам'ятка, шкода туристів Fullscreen
Стародавня сітхінська ялина, яка стоїть біля берега Тихого океану на пляжі Калох у Форксі, штат Вашингтон
Фото: Forks Chamber of Commerce

Проте це проливає світло на те, як недбало деякі люди ставляться до природи. Як зазначає Sustainable Travel International, сходження зі стежок, занепокоєння ґрунту і диких тварин, залишення сміття та інші шкідливі дії можуть завдати реальної шкоди природному середовищу — і ця шкода накопичується з часом.

Деякі парки й заповідники вживають заходів для запобігання цьому: маркують стежки, огороджують пам'ятки або навіть встановлюють опори для дерев і рослин. Але Ліссі Андрос, директорка місцевої Торгової палати Форкса, сказала Fox Weather, що в такому випадку це не зовсім правильне рішення, оскільки воно усуне те, що робить дерево особливим: те, як воно тримається, незважаючи ні на що.

"Якби це було зроблено, то дерево не було б таким, яке воно є зараз. Це дуже стійка аномалія в природі. Тому я думаю, що наразі воно саме таке, яким має бути, і ми повинні цінувати його і насолоджуватися ним якомога довше", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка залізла в знаменитий фонтан Треві, щоб набрати води. Туристи продовжують неналежно поводитися, відвідуючи історичні пам'ятки. Жінка не зрозуміла, що вона зробила не так і намагалася довести свою правоту охоронцеві.

Також стало відомо, що родині загрожує щоденний штраф у розмірі $7500 від міста за "рай для метеликів" у саду. Карен Барнс, яка оскаржуватиме дії міської влади в суді, намагалася створити місце для запилювачів, таких як бджоли та метелики. На їхньому подвір'ї росли золотушник, ехінацея, мак лісовий, пурпурні айстри та молочай.