Звільнили за "палець вгору": у Латвії суд визнав емодзі письмовою згодою, — ЗМІ

У своєму рішенні суд спирався не тільки на місцеві закони, а й на тлумачення Кембридзького словника, в якому чітко визначено значення "смайлика".

Related video

Судова колегія в цивільних справах Ризького регіонального суду в Латвії ухвалила анонімне рішення, згідно з яким емодзі "великий палець вгору" визнано дійсною письмовою угодою. Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

Це рішення було винесено у зв'язку зі скаргою працівника на його нібито неправомірне звільнення. Один зі спірних моментів у цій справі стосувався спілкування між працівником і роботодавцем через платформу Slack. Роботодавець дав вказівку працівникам з'явитися на робоче місце в середу. У відповідь на це повідомлення працівник використав емодзі "великий палець догори", але на роботу не з'явився.

Суд розглянув використання емодзі як письмову згоду, спираючись на статтю 1505 Цивільного кодексу, в якій ідеться про те, що в разі сумнівів у значеннях слів слід ураховувати наміри, явно виражені сторонами.

Суд також підкріпив свою позицію посиланням на Кембридзький словник, який інтерпретує цей емодзі як "підтвердження чого-небудь". Суд зазначив, що позивач не міг не знати про значення цього емодзі.

Щодо латвійського випадку, то суд частково задовольнив позов чоловіка, якого було звільнено після використання емодзі "палець догори" в робочому чаті замість виконання прохання керівника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Канаді фермер отримав штраф через популярний емодзі. Йому надійшов контракт у текстовому повідомленні від покупця на постачання льону, на що у відповідь він відправив смайлик із піднятим догори великим пальцем. Товар покупець не отримав і звернувся до суду.