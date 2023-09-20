Результат шокував усіх: фермер з'ясував, з чого насправді роблять популярні донер-кебаби

Як виявилося, практично всі м'ясні кебаби насправді зроблені з курки, незважаючи на те, що в меню заявлено яловичину, баранину і свинину.

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В епізоді популярного шоу Food Unwrapped телеведучий і фермер Джиммі Доерті об'єднався з судмедекспертом, щоб з'ясувати, що насправді міститься в донер-кебабі. Результат шокував усіх. Про це повідомляє видання Мirror.

Кебаб став особливою традицією для британців, коли вони повертаються додому після вечірки. Але чи знаєте ви, що насправді їсте? Наприклад, донер-кебаб має бути приготований з баранини — але чи завжди так?

В епізоді Food Unwrapped Джиммі Доерті заплатив за страви на грилі з дев'яти різних видів м'яса, як було заявлено в меню, на винос і доправив їх судово-медичному експерту Полу Хенкоку, щоб той з'ясував, що ж у них насправді. І результати виявилися дивовижними.

Страви перевіряли, щоб визначити, з якого м'яса їх приготували, і чи містили вони яловичину, курку або свинину — чи, що ще важливіше, коня, віслюка або козлятину.

І Джиммі був явно шокований, дізнавшись, що тільки один із дев'яти шашликів був зроблений зі 100% баранини.

"Більшість із них містять курку. У нас також є парочка, до складу якої входить яловичина. На щастя, у жодному з продуктів ми не знайшли ні козла, ні осла, ні коня", — сказав йому Пол.

Крім того, він опитав глядачів шоу, щоб вони дали свою відповідь щодо вмісту донерів.

"Страшно. Що справді сумно, так це те, що тільки один магазин із дев'яти використовує баранину. І, наскільки я знаю, в жоден із магазинів на винос у Великій Британії ніколи не відправляють їжу на тестування (це має робитися випадковим чином). А це означає, що будуть магазини, де використовують кішок, собак, можливо, навіть щурів. Якщо їм це зійде з рук і їм це нічого не коштуватиме, вони це зроблять!", — коментує один із глядачів.

Однак не всі люди були засмучені результатом.

"Я люблю донер-кебаб. Це до біса смачно! Моя проблема в тому, що знайти пристойний соус чилі, схоже, в наші дні є проблемою! Мені байдуже, з чого він зроблений, головне, щоб усі інгредієнти були чесно вказані, щоб я міг зробити усвідомлений вибір", — написав один із глядачів.

Нагадаємо, що костюм донер-кебаба, загорнутого у фольгу, виставили на аукціон урядових надлишків Альберти (Канада), де він став справжнім хітом. За нього змагалися одразу кілька ресторанів, що конкурують між собою, в меню яких є така страва. У підсумку перемога на аукціоні та костюм дісталися мережі ресторанів Prime Time Donair & Poutine з Альберти, яка заплатила за нього 16 025 канадських доларів (11 900 доларів США).