Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Найбільш татуйована людина у світі показала знімки до і після модифікації (фото)

Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро
Фото: Instagram | Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро

Марсело Де Соуза Рібейро витратив 34 тисячі євро на 1500 татуювань — і став схожий на "інопланетного диявола". Вказівний палець видалив і розділив руку навпіл, "зайві" м'язи та шкіру теж вирізали, щоб кінцівка, яка вийшла в результаті, була як у прибульця.

Related video

Бразильський тату-художник Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро зробив своє останнє татуювання із застібкою-блискавкою. Загалом він витратив на модифікацію тіла 30 000 фунтів стерлінгів (34 000 євро). Про це повідомляє The Mirror.

Його називають наймодифікованішою людиною у світі, а нове татуювання на блискавці імітує "костюм людського тіла".

Важливо
Ім'я Ісуса Христа. На 1300-річному тілі виявили унікальне татуювання (фото)
Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро Fullscreen
Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро — фото до модифікацій

Де Соуза Рібейро відомий яскравим зовнішнім виглядом: серед іншого металевими зубами-іклами, підшкірними імплантатами та роздвоєним язиком.

Найбільш татуйована людина зробила нове тату Fullscreen
Найбільш татуйована людина зробила нове тату

Він каже, що витратив приблизно 34 000 євро, щоб стати схожим на "інопланетного диявола" і стверджує, що 98% його тіла піддалися змінам і тепер має зовсім інший вигляд, ніж було раніше.

Найбільш татуйована людина зробила нове тату Fullscreen
Найбільш татуйована людина зробила нове тату

Він видалив вказівний палець і розділив руку навпіл, "зайві" м'язи та шкіру також було видалено, щоб кінцівка, яка зрештою вийшла в результаті, виглядала як рука прибульця. Нещодавно 41-річний чоловік показав нове татуювання — блискавку, через яку він має такий вигляд, ніби одягнув "костюм тіла людини".

"Я хотів отримати такий лук, ніби рот відкривається за допомогою блискавки. Шукав посилання про модифікацію тіла в роті, але нічого не знайшов. Зараз це на лівій стороні мого обличчя — думаю, те, що вийшло в результаті, має цікавий вигляд", — зазначив він.

Марсело, у якого понад 1500 татуювань, сказав, що на новий малюнок пішло близько дев'яти годин, а за шкалою больових відчуттів він оцінив це в 7 з 10. Новий образ планується завершити невеликим глибоким розрізом уздовж блискавки, щоб доповнити оптичну ілюзію розстебнутого "костюма людського тіла".

Найбільш татуйована людина зробила нове тату

Марсело живе в штаті Сан-Паулу, щоразу, виходячи на вулицю, він привертає до себе увагу.

Марсело Де Соуза Рібейро Fullscreen
Марсело Де Соуза Рібейро
Марсело Де Соуза Рібейро Fullscreen
Марсело Де Соуза Рібейро

"Я задоволений тим, що зробив <...> Людям завжди цікаво дізнатися, чи справжні татуювання. Фотографують і знімають на відео. Я вже навіть не відчуваю, що не вистачає вказівного пальця, а всі зміни здаються цілком природними, ніби з цим народився", — пояснив він.

Нагадаємо, що Біллі Айліш показала нове татуювання на всю спину. Шанувальники виконавиці вважають, що тату нагадує портал із серіалу "Дуже дивні справи".

Також повідомлялося, що у США з'явився робот-татуювальник, але вартість послуг порівняно висока.