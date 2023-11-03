"Спантеличить багатьох": яка математична задача з фруктами зажене людину у глухий кут

Розв'язуючи математичні головоломки, можна натренувати когнітивні здібності та зберегти інтелект у глибокій старості, вказується у ЗМІ. Для початку можна спробувати подумати над задачею з яблуками, бананами та кокосами.

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Задача, у якій замість чисел використали фрукти, може стати викликом для дорослих, які спробують її розв'язати. Щоб братися до розв'язку, потрібно згадати елементарні математичні операції, і при цьому добряче подумати. Про "фруктову" математичну головоломку написало видання Mirror.

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Видання пропонує подумати над задачею, яка складається з чотирьох математичних виразів. Замість чисел у задачі використовують яблука, банани та кокоси. Значення трьох виразів відоме. Завдання полягає у тому, що потрібно знайти розв'язок четвертого прикладу, в якому додаються усі фрукти.

Математична головоломка з фруктами Фото: Mirror

Для розв'язку Mirror пропонує застосувати математику та логіку. Також наголошує, що подібні задачі творять чудеса з людським розумом: дають можливість розвинути та зберегти когнітивні здібності до старості.

Математична головоломка — деталі

У статті дається невелике пояснення на допомогу людям, які "зайшли у глухий кут" і "спантеличені". Для початку радять вдатись до "хитрощів" і не зважати на фрукти, які використовуються у задачі. Нагадують, що потрібно скористатись елементарною алгеброю:

спершу визначити вартість трьох однакових доданків у першому прикладі. Їхня сума дорівнює 30, отже кожне яблуко дорівнює певному числу, отриманому як 30:3;

у другому виразі додається "яблуко", значення якого вже порахували, та два банани. Потрібно розв'язати рівняння, щоб знайти число, яке сховали за бананом;

у третьому виразі потрібно розв'язати ще одне просте рівняння з невідомим від'ємником;

отримані числа підставити у четвертий приклад і підрахувати результат.

Mirror підказує читачам правильну відповідь. Фокус пропонує визначити її самостійно (підказка: від року, коли РФ анексувала Крим, відняти 2000).

Щоб додатково потренувати когнітивні здібності, можна скористатись іншими задачами, опублікованими у соцмережі X (раніше — Twitter).

Зазначимо, Фокус раніше публікував головоломки або вправи для розвитку IQ. Наприклад, одна з задач — відшукати шість слів на картинці, на якій зображено дітей у яблуневому саду. Вказується, що швидко розв'язати цю задачу можуть люди з високим рівнем інтелекту. Ще одна головоломка — знайти коня без хвоста серед 69 коней з хвостами. У іншому завдання можна спробувати відшукати лисиць, які ховаються серед червоних панд.

Нагадуємо, можна самостійно оцінити власний IQ, провівши швидкий тест з фотографією, на якій зображено кілька сотень людей. Щоб перевірити геніальність, варто виконати кілька завдань з використанням оптичних ілюзій.