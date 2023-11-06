Робили селфі: натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне (фото)

Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

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У Великій Британії натовп зібрався подивитися, як людина ледь не потонула, впавши в річку глибиною 30 футів, і ніхто з них не спробував їй допомогти. Про це пише The Telegraph.

За непідтвердженими повідомленнями в соціальних мережах, деякі люди робили селфі під час інциденту.

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Чоловік упав у річку Оуз за готелем Radisson поруч із мостом Оуз у Йорку в четвер удень.

"На мосту Оуз і прилеглих пішохідних доріжках зібрався натовп перехожих, які спостерігали за тим, як чоловік намагається утримати голову над водою, водночас не було жодних видимих спроб кинути йому рятувальний круг", — заявив представник поліції Північного Йоркшира.

За словами співробітників правоохоронних органів, у радіусі 50 метрів перебували два рятувальні кола. Один із них був кинутий чоловікові, коли на місце події прибули офіцери поліції.

Чоловіка врятували за допомогою пожежно-рятувальної служби Північного Йоркшира і рятувального човна York Rescue Boat. На березі річки медики надали йому першу допомогу. Британець, ім'я якого не називають, зараз перебуває в лікарні на відновленні.

Чоловік упав у річку Оуз за готелем Radisson поруч із мостом Фото: Wessex News Agency

Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

"Я проїжджав повз і побачив метушню, хтось сказав нам, що у воді перебуває хлопець. На тлі всього цього люди робили селфі. Не можу підібрати слів", — написав один чоловік.

Після цього приголомшливого інциденту пожежна служба Північного Йоркшира нагадала про те, як користуватися рятувальним колом, і закликає громадськість бути сміливішими в подібних випадках.

"Завжди варто запам'ятати розташування рятувальних кругів на місцевій річці на випадок, якщо вам знадобиться допомогти комусь, хто потрапив у біду. Плавучі засоби дають змогу зробити це з мінімальною небезпекою для себе, що також важливо. Ці життєво важливі секунди можуть зіграти вирішальну роль", — сказав сержант Тобі Горвуд, який допомагав у порятунку чоловіка.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки і провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.