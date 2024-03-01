"Щось особливе": подружжя знайшло під старою підлогою свого будинку таємний спуск (фото)

Дженіс Сантіні та її чоловік Крістофер купили старий готель, плануючи відреставрувати його та відкрити галерею. Однак подружжя не очікувало, що під старою підлогою на них чекає щось незвичайне.

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46-річна Дженіс Сантіні та її 44-річний чоловік Крістофер зі США були приголомшені, коли зробили незвичайну знахідку, заховану під мостинами їхнього нового будинку. Сімейна пара вирішила зберегти її для майбутніх поколінь. Про свою знахідку жінка розповіла в Instagram.

Пара була приголомшена, коли підняла дошки підлоги й виявила прихований під ними потайний колодязь. Вони купили старий готель 1850-х років, плануючи відреставрувати його і відкрити галерею, але подружжя не очікувало виявити секретний спуск. Зруйнувавши стару дерев'яну підлогу, вони виявили викладений каменем колодязь ручної роботи, який йшов на шість метрів під землю. Бажаючи зберегти цей шматочок історії, подружжя вирішило встановити над ним скляну кришку.

Дженіс і Крістофер назвали його "Криниця прощення" і тепер запрошують людей прийти й поділитися своїми переживаннями. Ролик, яким поділилася американка, став вірусним і був переглянутий майже 14 мільйонів разів.

"Щойно я зазирнула в глибини колодязя, я зрозуміла, що виявила щось особливе, гідне збереження. Тепер відвідувачам не терпиться його побачити", — розповіла вона.

На відео, яким вона поділилася, видно, як жінка підходить до заскленого колодязя і дивиться в нього. Коли вона спрямовує камеру вниз, з дна світиться блакитний вогник.

Жінка вирішила зробити незвичайну знахідку частиною нової галереї Фото: Jam Press Подружжя вирішило встановити над колодязем скляну кришку Фото: Jam Press

Користувачі соцмереж поспішили поділитися своїми думками в коментарях, і багато хто залишився вражений незвичайною знахідкою.

"Як здорово мати і зберегти цей шматочок історії", "Ну і ну, це приголомшливо", "Це чудовий спосіб зберегти, захистити й продемонструвати історію цього колодязя. Відмінна робота", — писали вони.

Дженіс спроєктувала скляну кришку, здатну витримати вагу до 600 фунтів, яка обійшлася їй у 3500 доларів. Щоб зберегти колодязь цілим і неушкодженим, довелося заново вимостити камінь та ізолювати ділянку з проводами, а потім додати на дно світлодіодний світильник. Подружжя також встановило додаткове освітлення і дерев'яну раму.

"Нехай ця криниця буде освітлена з любов'ю і продовжує приносити заспокійливу енергію", — додала американка.

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