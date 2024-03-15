Чоловік виграв $1 млн у лотерею і освідчився своїй давній подрузі

Чоловік вирішив купити лотерейний білет під час перерви на роботі. Після цього він вирішив зробити те, про що думав довгі роки.

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У США житель Пенсільванії виграв 1 мільйон доларів, купивши білет Mega Millions. Після цього чоловік набрався сміливості та вирішив освідчитися своїй давній подрузі. Про це пише USA Today.

Чоловік, особа якого не розголошується, придбав квиток у Нью-Джерсі через додаток Jackpocket. Під час перерви на роботі переможець Mega Millions вирішив купити квиток. Після розіграшу 6 жовтня 2023 року чоловік отримав електронного листа з темою "Ви виграли великий куш!".

Американець був дуже здивований і поділився цією новиною зі своєю дівчиною, з якою прожив 10 років.

"Усю суботу ми обидва були в заціпенінні. Я мав поміняти мастило в машині й зовсім забув про це", — розповів переможець представникам лотереї.

У пари є 8-місячна дитина. Тепер переможець лотереї хоче використати гроші, щоб побудувати щасливу сім'ю. Чоловік, який був закоханий у неї протягом десяти років, сказав, що планує освідчитися своїй дівчині, коли отримає грошовий приз.

"Я збирав гроші на каблучку для неї. Тож це сталося як не можна вчасно. За останні 10 років я вів облік того, що їй подобається. Думаю, ми знайшли одне", — сказав американець.

Раніше Фокус повідомляв, що молодий мільйонер поділився секретами свого успіху. Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху і зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.

Також стало відомо, що жінка виграла майже $43 млн у казино, але замість грошей отримала стейк на вечерю. Катріні Букман випав найбільший джекпот в ігровому автоматі в історії США, але грошей вона так і не отримала.