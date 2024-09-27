Жінка хоче розлучитися через 40 днів після весілля через погану гігієну чоловіка

Консультант сімейного центру розповів, що молода пара почала сваритися через гігієну чоловіка через кілька тижнів після весілля. Він приймав ванну лише кілька разів на місяць і раз на тиждень купався в річці.

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Жінка з Індії подала на розлучення зі своїм чоловіком, з яким прожила лише 40 днів, стверджуючи, що він приймає ванну лише один або два рази на місяць. Про це пише Oddity Central.

Жінка з міста Агра, яка не захотіла називати своє ім'я, звернулася до місцевого центру сімейного консультування, щоб поскаржитися на погану особисту гігієну свого чоловіка, стверджуючи, що він рідко ходить до душу, носить брудний одяг і страждає від неприємного запаху з рота. За її словами, їй було важко навіть стояти поруч із ним. Зрештою, проживши в шлюбі всього 40 днів, жінка попросила про розлучення. На допиті в консультаційному центрі чоловік, Раджаш, зізнався, що приймає ванну лише кілька разів на місяць і раз на тиждень очищає тіло, окроплюючи його гангаджалом (святою водою з річки Ганг).

Один із консультантів сімейного центру в Агрі розповів журналістам, що молода пара почала палко сперечатися про гігієну чоловіка через кілька тижнів після весілля. Зрештою жінка покинула подружній дім і повернулася до своєї родини. Незабаром після цього її сім'я подала скаргу на утиск у вигляді посагу в місцеву поліцейську дільницю і зажадала розлучення.

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Ображена дружина розповіла, що за останні 40 днів Раджаш мився 6 разів — трохи більше, ніж зазвичай, але тільки тому, що вона наполягала. Дізнавшись про її рішення розлучитися, чоловік пообіцяв поліпшити свою гігієну і приймати ванну щодня, але сім'я жінки заявила, що вона не бажає з ним примиритися.

Раніше Фокус повідомляв, що модель, яка вийшла заміж за себе, отримала 1500 пропозицій руки та серця після розлучення. Сьюеллен Кері отримала понад 30 букетів і була здивована кількістю пропозицій про нове заміжжя. За її словами, шлюб із самою собою був прекрасним досвідом, але в ньому були свої складнощі.

Також стало відомо, що колишні наречений і наречена 7 років судяться за обручку вартістю $70 тисяч. Брюс Джонсон і Керолайн Сеттіно планували одружитися, але незабаром вони розлучилися. Наразі колишні закохані судяться за каблучку від Tiffany's, яка коштує більш ніж 70 000 доларів.