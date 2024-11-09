"Всего 15 минут": блогерша рассказала, как сократить счет за отопление вдвое (видео)

Блогерка на ім'я Лі знайшла простий спосіб утеплити житлове приміщення перед зимою, не збільшуючи витрати на комунальні послуги. Для цього їй знадобився недорогий набір для ізоляції вікон.

Винахідлива мешканка Великої Британії на ім'я Лі скоротила рахунки за опалення за допомогою бюджетного рішення. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка знайшла простий спосіб утеплити житлове приміщення перед зимою, не збільшуючи витрати на комунальні послуги. Використовуючи недорогий набір для ізоляції вікон вартістю всього 5,99 фунтів, Лі продемонструвала просте рішення, яке допомагає підтримувати тепло в її будинку. Її відео стало вірусним, надихнувши багатьох наслідувати її приклад.

Британка пояснила, що для збереження тепла вона сфокусувалася на проблемі втрати тепла через вікна, оскільки, за даними експертів компанії Dakea, вікна можуть "забирати" до 10-15% тепла в будинку. Це відбувається не тільки через протяги вздовж рам, а й через випромінювання через скло. Внутрішнє тепло проникає через скло, охолоджується під час контакту із зовнішнім повітрям і йде з приміщення.

Лі вирішила наклеїти на вікна теплоізоляційну плівку.

"Витративши всього 15 хвилин на встановлення плівки, я помітила, що у квартирі стало значно тепліше", — розповіла вона.

Жінка знайшла простий спосіб утеплити житлове приміщення перед зимою Фото: TikTok

Вона також порівняла свої рахунки за опалення з витратами подруги, яка живе в тому ж будинку без ізоляції, і виявила, що вони були вдвічі вищими.

Відгуки покупців на Amazon підтвердили ефективність такого рішення. Один із користувачів зазначив: "Усі протяги зникли, конденсат зник. Це найкраща покупка за останні роки!". Інші покупці також високо оцінили зручність використання плівки та її довговічність. Виробники рекомендують використовувати фен, щоб плівка краще прилягала до поверхні вікон.

Раніше Фокус повідомляв, що американський бізнесмен розлютив сусідів, побудувавши своєму синові трасу для перегонів. Чарльз Сіперко зазначив, що трек коштував понад 100 000 доларів. Він облаштований на приватній території, огородженій деревами і чагарником, щоб звести шум до мінімуму, але сусіди все одно не задоволені.

Також стало відомо, що колишня модель облаштувала будинок у шкільному автобусі. Лора Ла Рю співпрацювала з відомими фотографами й з'являлася на світських заходах у компанії таких зірок, як Леонардо Ді Капріо.