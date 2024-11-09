Испортил кожу "бездушностью": тату-мастер набил женщине созданный ИИ эскиз и вызвал скандал

Татуювання є частиною вираження внутрішнього світу для мільйонів людей і це дуже особистий і важливий елемент у їхньому житті. Однак у цю сферу дедалі частіше впроваджується штучний інтелект, що нещодавно вилилося в скандал і обман однієї з клієнток.

Рішення тату-майстра використовувати штучний інтелект (ШІ) при створенні дизайну викликало бурхливі суперечки серед любителів і професіоналів татуювання. Крім використання ШІ для генерації дизайну, художник не одразу повідомив про це клієнтку, через що згодом вибухнув справжній скандал, оскільки вона виявилася проти такої практики, пише The Byte.

У місті Гельсінкі Кааріна Вуорінен під час сеансу татуювання виявила, що її художник використовував штучний інтелект для створення дизайну готичного меча на її нозі. Хоча Вуорінен дозволила художнику завершити роботу, її захоплення від неї різко згасло. "Я була в шоці. Я була так розчарована", — поділилася вона, заявивши, що, хоча татуювання має гарний вигляд, воно здається "бездушним". Невдоволення Вуорінен відображає ширший дискомфорт у спільноті татуювальників від впровадження ШІ в їхнє ремесло.

Прихильники традицій стверджують, що татуювання мають бути особистими, зробленими вручну роботами, а не продуктами машинних алгоритмів. Татуювальник Метт Доерті порівняв використання штучного інтелекту в дизайні з "заняттями спортом на стероїдах", вважаючи, що це підриває автентичність і зусилля, які зазвичай докладаються до роботи. Деякі художники також зазначають, що згенеровані ШІ дизайни часто порушують роботу інших художників, оскільки ці генератори використовують наявні зображення і дизайни для навчання, що спричиняє етичні проблеми в індустрії, яка цінує творчість і оригінальність.

Експериментуючи з генераторами татуювань ШІ, журналісти виявили, що дизайнам ШІ не вистачає особистих і символічних якостей, бажаних у татуюванні. Коли вони використовували генератор татуювань CoCreate для створення ескізу птаха-кардинала, результат виявився технічно гідним, але млявим, з непотрібними елементами на кшталт слова "imagine". Технічні обмеження ШІ проявилися і під час створення складніших малюнків.

Метью Хетч, татуювальник із Торонто, розповів, як один із клієнтів приніс згенероване ШІ зображення галактики, яке при нанесенні татуювання виглядало б як "синяк", оскільки машина не розуміє призначення такого дизайну. Дискусія зачіпає і глибші цінності у світі тату, де татуювання є дуже особистою і постійною формою самовираження. Хоча штучний інтелект може технічно генерувати малюнки, багато хто стверджує, що йому бракує інтуїтивного артистизму і людського зв'язку, які роблять татуювання значущими.

У зв'язку зі зростаючою присутністю штучного інтелекту в образотворчому мистецтві перед татуювальниками та клієнтами постають питання про справжність, особистий зв'язок і художню цілісність, і вони, судячи з усього, будуть зустрічатися все частіше.

Раніше Фокус писав про створення вченими імплантату у вигляді татуювання на серці, здатного фіксувати і лікувати аритмію. Новий графеновий серцевий імплантат легко коригує аномальні ритми за допомогою світла.

Також Фокус писав про побоювання фахівців з приводу того, що ШІ може стати розумнішим за людину всього за п'ять років. Архітектори штучного інтелекту попереджають, що він зможе перевершити людей практично в будь-якому завданні.