Модель из Лос-Анджелеса улучшает фигуру, ухаживая за огородом в голом виде (фото)

Емма Магнолія з Лос-Анджелеса знайшла масу переваг у фізичній роботі на землі. Присідання і перетягування важких речей фактично замінили їй спортзал.

Емма Магнолія захоплюється садівництвом і стверджує, що робота в саду голою допомагає їй підтримувати пишну фігуру. Моделі 32 роки, під час роботи їй доводиться багато присідати, перетягувати величезні рослини і мішки із землею, пише британський таблоїд Daily Star.

Модель із Лос-Анджелеса ділиться своїми навичками садівництва у відеороликах, на яких вона з хвилюванням купує саджанці і потім висаджує їх. Крім цього, Магнолія веде блоги про рецепти приготування їжі з натуральних продуктів.

"Я ношу одяг тільки за крайньої потреби. Дуже здорово працювати в саду голою, покривати тіло брудом і засмагати на сонці. Я люблю вирощувати рослини, бути наодинці з природою. Вирощені на городі продукти дійсно свіжі й набагато смачніші за ті, що лежать у магазинах", — описує вона своє захоплення.

Модель зізнається, що через фізичну роботу в саду багато разів харчуватися не виходить, а лише коли відчувається голод. Такий режим сприяє схудненню та очищенню організму.

Емма Магнолія у 22 роки недовго пропрацювала фермером, але змушена була кинути це ремесло через несумісний з роботою спосіб життя. Через десятиліття вона готова знову взятися за справу і прийняти виклик.

"Раніше я вирощувала овочі, продавала їх на фермерських ринках. Мені довелося піти, бо я була занадто молода для такої справи. У той час я хотіла більше свободи. А фермерство і свобода часто несумісні", — коментує вона.

Тепер Емма мріє придбати ферму площею до 4 гектар без підключення до електрики. Разом із друзями вона хоче повністю жити за рахунок вирощених продуктів і ділитися з нужденними в окрузі.

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