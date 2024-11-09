Прыгали прямо в руки: нашествие сардин шокировало отдыхающих на пляже (видео)

Тисячі сардин вистрибнули з моря біля узбережжя Філіппін. Це загадкове явище стало справжньою сенсацією серед місцевих жителів і користувачів соцмереж.

На Філіппінах, 3 листопада, було зафіксовано незвичайне явище, коли тисячі сардин почали вистрибувати з моря, привертаючи увагу місцевих жителів, які поспішили скористатися можливістю для вдалого лову. Відео поділився YouTube-канал WooGlobe.

Безліч риб спочатку піднялися на поверхню води, а потім почали підстрибувати в повітря, немов слідуючи якомусь загадковому сигналу. Мешканці прилеглих районів, побачивши це, оперативно озброїлися рибальськими сітками й сумками, щоб зібрати сардин, які, по суті, стрибали просто в руки.

Відео цієї рідкісної події швидко поширилося в інтернеті, де користувачі висловлювали здивування і захоплення. Сцени, на яких жителі витягують рибу відрами та сітками, були доповнені підписом: "Сотні сардин плескалися на мілководді біля узбережжя Себу".

Видання What's The Jam зазначає, що причини такої поведінки риб поки що залишаються незрозумілими, хоча місцева влада припускає, що на це могли вплинути нещодавні тайфуни, які пройшли регіоном. Сардини, можливо, прибилися до берега внаслідок змін у водних умовах, спричинених стихією.

Користувачі соцмереж активно коментували подію.

"Смачно і корисно", "Це дійсно ненормально", "Летюча риба", "Чорт візьми, що це таке", "Людям пощастило", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив рідкісну тварину на пляжі під час прогулянки. Джеймс Кук зізнався, що зустріч із моржем для нього була "сюрреалістичною". За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менше десяти разів.

Також стало відомо, що молодий рибалка потонув, спіймавши на гачок гігантську рибу. Аллакс Мело втратив рівновагу і впав за борт човна, опинившись під водою. У мить сильна течія швидко затягнула його.