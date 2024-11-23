Батько змусив свого 13-річного сина зайнятись сексом: навіщо та чим все завершилось

Як зазначають журналісти, чоловік змушував займатись сексом, щоб підбадьорити сина після розриву стосунків з дівчиною. Також він пропонував хлопцеві понюхати кокаїн.

У Великій Британії чоловік змусив зайнятись сексом з повією свого 13-річного сина та вважав себе через це хорошим батьком. Про це пише Daily Mail.

Чоловік домовився з двома секс-працівницями про зустріч в одному з готелів Лондона. Коли ж син сказав, що не хоче займатись сексом з 26-річною секс-працівницею, то батько вигукнув: "Не будь бовдуром!" Самим повіям батько сказав, що хлопцеві вже виповнилось 18 років.

Він також запропонував синові понюхати кокаїну.

"Мені лише 13, це смішно", — відповів хлопець батькові.

Зрештою, хлопця відвели в окрему кімнату, де він неохоче дозволив повії здійснити з ним статевий акт.

У заяві в поліцію хлопчик сказав, що не хотів цього робити і відчував огиду.

Після цього батько заплатив жінкам по 150 фунтів стерлінгів, і вони пішли.

Коли матір дізналася, що сталося, вона відвезла сина до поліцейського відділку, а батька заарештували.

Під час слухання справи у суді чоловік наполягав на тому, що він хороший батько, а скасовувати візит повій не було смислу, бо вони "вже були у таксі".

"Можливо, я не виглядаю таким у ваших очах. Це було лише тому, що він почувався пригніченим через розрив зі своєю дівчиною, і він сказав, що робив все це раніше", — пояснив чоловік у суді.

Батько визнав себе винним у тому, що втягнув дитину в сексуальні стосунки, а також пропонував їй кокаїн.

"У мене справді добре серце. На папері я, мабуть, виглядаю як абсолютний негідник, але це зовсім не так… Я не небезпечний для дітей. Це був лише мій син", — сказав батько.

Суддя засудив чоловіка до чотирьох років позбавлення волі за організацію сексуального злочину проти дитини.

Батько буде зобов'язаний довічно повідомляти про випадки сексуального насильства, а також був засуджений до 10 років громадських робіт.

Нагадаємо, на святкування 7-річчя хлопчика ніхто не прийшов, тому його мама у сльозах розповіла, що сталось.