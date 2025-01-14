Чоловік спробував зайнятись сексом з коровою, але помер: що сталось

Чоловіка знайшли непритомного біля однієї з корів, а поруч лежав розпакований презерватив.

Related video

У Бразилії працівника ферми забили до смерті через те, що він намагався зайнятися сексом з коровою. Про це пише Mirror.

45-річного чоловіка знайшли непритомним на землі, поруч з ним лежав презерватив з відкритою обгорткою.

Поліція міста Самамбайя підтвердила, що проводить розслідування.

Колега загиблого розповів поліції, що напередодні вони разом випивали, а в день смерті він встав о 5 ранку, щоб подоїти корів, і не повернувся після того, як відніс першу партію до свого боса на ранкову каву.

Він сказав, що знайшов чоловіка, який лежав непритомний біля однієї з корів, і виявив на ньому презерватив, коли намагався його пересунути.

Детективи працюють над версією, що працівника ферми було вбито ударом по голові, коли він намагався наблизитися до однієї з корів.

Лікарі швидкої медичної допомоги підтвердили, що намагалися його реанімувати, але не змогли після того, як виявили, що у нього зупинилося серце.

Нагадаємо, у Китаї переможцю напівмарафону вручили корову та інших домашніх тварин.

Фокус також писав про те, що у Німеччині корова народила одразу чотирьох телят.