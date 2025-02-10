Круїзний лайнер з нудистами відплив у рейс: люди показали, що там відбувається (фото)

Один із пасажирів розповів про власний досвід такої незвичайної мандрівки у дописі, опублікованому в соціальних мережах.

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295-метровий круїзний лайнер для нудистів Norweigan Peal відправився у рейс з порту в Маямі (США). Над організацією цієї 11-денний незвичайної подорожі компанія Bare Necessities тісно співпрацювала з Norwegian Cruise Lines. За їхніми словами, охочих пережити новий досвід було більше, ніж достатньо. Про це пише видання New York Post.

Круїз для нудистів

Ціни на нудистський круїз стартували від $2 тисяч, але деякі нудисти не пошкодували викласти понад $33 тисячі за розкішні вілли з трьома спальнями. Цікаво, що у зв'язку з незвичайною подією корабель, який вміщає до 2300 пасажирів, жартома перейменували на "Великий голий човен".

Ціни на нудистський круїз стартували від $2 тисяч Фото: Facebook

Пасажири змушені підпорядковуватися суворим правилам на борту, зокрема носити одяг, перебуваючи в критих їдальнях судна. Для дотримання гігієни також необхідно підстеляти рушник перед тим, як сісти в каюті, на палубі біля басейну чи в буфетній зоні. Члени екіпажу Bare Necessities чітко наголошують, що пестощі або недоречні дотики заборонені.

Повідомляється, що наразі мандрівники пливуть Карибським морем із зупинками на Мартініці та Сент-Люсії.

Розповідь туриста

Один із пасажирів навіть розповів про власний досвід у нещодавньому дописі, опублікованому на Reddit.

"Цей круїз, здається, для людей, які люблять поїсти й полежати, тому там було багато великих людей. Крім того, більшість людей, здається, не почуваються комфортно оголеними на публіці до зрілого віку, тому контингент був переважно у віці. Я сказав би, що 20% привабливі, 20% більш-менш, а 60% непривабливі", — зізнався 67-річний чоловік.

Пасажири змушені підпорядковуватися суворим правилам Фото: Instagram | Cruisebare

У минулому цей круїзний корабель здійснив понад 75 аналогічних рейсів.

"Наша місія полягає в тому, щоб запропонувати різні варіанти відпочинку для релаксу, розваг і користі для здоров'я. Це безпечне та природне середовище, де панує гармонія природи й неприкритої людської натури", — кажуть організатори.

Нагадаємо, на Bare Necessities заборонено проводити фото- й відеозйомку інших пасажирів без їхньої згоди чи торкатися до них.

Крім того, працівниця круїзного лайнера, яку звуть Кас, за свою кар'єру побувала в більш ніж 46 країнах світу. Нещодавно жінка поділилася у Reddit деякими професійними секретами, зокрема про те, як часто вона використовує кодове слово "банан".