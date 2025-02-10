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Круїзний лайнер з нудистами відплив у рейс: люди показали, що там відбувається (фото)

Круїзний лайнер для нудистів, корабель, судно, туризм, відпочинок, цікаві історії, США, мандрівки навколо світу
Фото: Instagram | Cruisebare | Нудисти на круїзному лайнері

Один із пасажирів розповів про власний досвід такої незвичайної мандрівки у дописі, опублікованому в соціальних мережах.

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295-метровий круїзний лайнер для нудистів Norweigan Peal відправився у рейс з порту в Маямі (США). Над організацією цієї 11-денний незвичайної подорожі компанія Bare Necessities тісно співпрацювала з Norwegian Cruise Lines. За їхніми словами, охочих пережити новий досвід було більше, ніж достатньо. Про це пише видання New York Post.

Круїз для нудистів

Ціни на нудистський круїз стартували від $2 тисяч, але деякі нудисти не пошкодували викласти понад $33 тисячі за розкішні вілли з трьома спальнями. Цікаво, що у зв'язку з незвичайною подією корабель, який вміщає до 2300 пасажирів, жартома перейменували на "Великий голий човен".

Відпочинок на круїзних лайнерах, корабель, туризм, подорожі, мандрівки, Bare Necessities Fullscreen
Ціни на нудистський круїз стартували від $2 тисяч
Фото: Facebook

Пасажири змушені підпорядковуватися суворим правилам на борту, зокрема носити одяг, перебуваючи в критих їдальнях судна. Для дотримання гігієни також необхідно підстеляти рушник перед тим, як сісти в каюті, на палубі біля басейну чи в буфетній зоні. Члени екіпажу Bare Necessities чітко наголошують, що пестощі або недоречні дотики заборонені.

Повідомляється, що наразі мандрівники пливуть Карибським морем із зупинками на Мартініці та Сент-Люсії.

Розповідь туриста

Один із пасажирів навіть розповів про власний досвід у нещодавньому дописі, опублікованому на Reddit.

"Цей круїз, здається, для людей, які люблять поїсти й полежати, тому там було багато великих людей. Крім того, більшість людей, здається, не почуваються комфортно оголеними на публіці до зрілого віку, тому контингент був переважно у віці. Я сказав би, що 20% привабливі, 20% більш-менш, а 60% непривабливі", — зізнався 67-річний чоловік.

Круїзний лайнер для нудистів, корабель, судно, туризм, відпочинок, цікаві історії, США, мандрівки навколо світу Fullscreen
Пасажири змушені підпорядковуватися суворим правилам
Фото: Instagram | Cruisebare

У минулому цей круїзний корабель здійснив понад 75 аналогічних рейсів.

"Наша місія полягає в тому, щоб запропонувати різні варіанти відпочинку для релаксу, розваг і користі для здоров'я. Це безпечне та природне середовище, де панує гармонія природи й неприкритої людської натури", — кажуть організатори.

Нагадаємо, на Bare Necessities заборонено проводити фото- й відеозйомку інших пасажирів без їхньої згоди чи торкатися до них.

Крім того, працівниця круїзного лайнера, яку звуть Кас, за свою кар'єру побувала в більш ніж 46 країнах світу. Нещодавно жінка поділилася у Reddit деякими професійними секретами, зокрема про те, як часто вона використовує кодове слово "банан".