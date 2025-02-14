Жінку ув'язнили через те, на кого був підписаний її чоловік в Instagram: що сталось

Поліцейські так і не змогли отримати чіткої історії від кривдниці, проте її чоловік розповів деталі інциденту.

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Поліція Флориди заарештувала 50-річну Джуліссу Негрон через домашнє насильство над своїм чоловіком, яке вона вчиняла за допомогою секс-іграшки через те, за ким він стежив в Instagram. Про це пише Daily Star.

52-річний чоловік Негрон розповів поліції, що він залишився з нею, поки вона збирала речі перед переїздом з Пуерто-Рико до Коннектикуту, щоб "почати життя заново" після 22 років перебування у шлюбі.

Джулісса Негрон Фото: CBS

За словами чоловіка, Негрон "вживала алкогольні напої, внаслідок чого поводилася неадекватно" і "почала сперечатися про те, за ким він стежить в Instagram".

У якийсь момент Негрон нібито почала бити жертву по обличчю, а коли чоловік попередив, що набере 911, жінка витягла іграшку для дорослих і почала бити нею чоловіка.

Коли поліцейські прибули до будинку, чоловік попередив, що Негрон знаходиться в будинку оголеною.

Коли поліція намагалася допитати Негрон, вона нібито була "схвильована", "порушувала громадський порядок" і від неї пахло алкоголем.

"Я не зміг отримати від Негрон чіткої історії", — заявив поліцейський.

Негрон була заарештована на місці події і згодом поміщена в окружну в'язницю за звинуваченням у нанесенні побоїв.

Згодом її звільнили під заставу в 1000 доларів, а суд має відбутись 24 березня.

Наразі суддя заборонив їй контактувати з жертвою.

Нагадаємо, "ледача наречена" вийшла заміж й вразила гостей своїм весільним вбранням.

Фокус також писав про те, як батько нареченої зупинив весілля, коли побачив, як співає і танцює його зять.