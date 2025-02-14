Жінка спіймала чоловіка на зраді: їй допоміг кіт, який почав зеленіти (фото)

Міора зізналась, що її коханий одного разу вже попадався на подружній зраді: його поведінка у цілому змінилася, крім того, він почав працював понаднормово.

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Дружина викрила свого коханого у зраді завдяки котові, шерсть якого раптово позеленіла. Помітивши, що з домашнім улюбленцем щось відбувається, жінка звернулась за допомогою до учасників одного з тематичних форумів у Reddit й отримала підказку, яка відкрила їй очі.

"Все у будинку стало зеленим. Моя постільна білизна, диван, зарядний пристрій для мобільного телефону, а тепер навіть стіна. Спочатку я думала, що зелений колір мені просто ввижається, але ж ні. Чи знає хтось, що це таке і як цього позбутися?" — написала на форумі користувачка Міора.

Несподівані теорії

Люди почали висувати несподівані теорії щодо того, як це могло статися: пліснява, несправна система кондиціонування, засіб для миття посуду, зміна кольору постільної білизни. Однак жодна з пропозицій не здалась авторці допису достатньо переконливою.

"Може, ви придбали нові джинси? Вони всюди так брудняться" — поцікавився один з користувачів у розділі коментарів. Цей варіант Міора навіть не розглядала, бо вони з чоловіком не носять джинси, але потім задумалась про можливу зраду.

Жінка помітила, що речі в будинку стають зеленими Фото: Reddit

"Мій кіт любить лежати на колінах у гостей. Тож це пояснює, чому він став зеленкуватим. Плями були скрізь: на стіні, килимі, дивані, ліжку. Що робити, якщо у нього роман з жінкою, яка носить джинси?" — задумалась авторка допису.

Це ж було вже

Коханий Міори одного разу уже попадався на подружній зраді: тепер він також працював понаднормово і його поведінка змінилася. Зрештою, жінка не витримала: "Знаю, що це неправильно, але я зазирнула в його мобільний телефон і знайшла відверті повідомлення в Instagram від жінки у джинсах".

Невідомо, чи ці факти якось між собою пов’язані, але Міора змогла викрити свого невірного чоловіка й пішла від нього того ж дня.

"Три речі, які я не люблю: зелені яйця, шинку і твого чоловіка. Сподіваюся, що з тобою і твоїм радіоактивним котом все гаразд!" — написав один юзер, щоб підбадьорити жінку.

Нагадаємо, 33-річна Дженніфер з Північної Ірландії розповіла, що її "найрозумніший у світі" кіт Скай щодня о 15:00 йде з дому. Жінка не могла повірити своїм очам, коли дізналась правду.

А от чоловік на прізвище Фан з Тайваню був засуджений до трьох місяців ув'язнення за те, що він втрутився в особисте життя своєї дружини, встановивши приховані камери по всьому будинку.