Зірка Onlyfans, яка переспала з понад 1000 чоловіків за один день, заявила про вагітність (відео)

Зірка фільмів для дорослих уже заявила, що через 8 місяців вона "транслюватиме" пологи в соцмережах.

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Британська порноактриса Бонні Блю, яка переспала більш ніж з 1000 чоловіків за один день, прокоментувала чутки про свою вагітність, що з'явилися в мережі. Вона натякнула, що чутки правдиві, про це пише NYpost.

Бонні Блю заявила, що транслюватиме пологи

25-річна акторка фільмів для дорослих, справжнє ім'я якої Тіа Біллінджер, оголосила в Instagram, що через 8 місяців вона "проведе наймасштабнішу у світі пряму трансляцію пологів".

Тим часом у TikTok Бонні повідомила, що планує "зробити ще один тест на вагітність", щоб визначити, на якому терміні вона перебуває.

Усе почалося, коли зірка Onlyfans почала говорити у своїх соціальних мережах, що у неї дивні вподобання, як-от курка, суха локшина та солоні огірки з шоколадом. Однак це також збіглося з тим, що її конкурентка Лілі Філіпс оголосила про свою вагітність, а потім спростувала ці чутки.

Хоча багато хто сумнівається, як Бонні Блю могла завагітніти, адже вона займалася захищеним сексом під час свого марафону.

В інтерв'ю The Sun вона пояснила, що її колишній чоловік Олівер Девідсон не може бути батьком, оскільки вони розлучилися, але продовжують підтримувати стосунки.

"Він усе ще підтримує мене і дуже пишається мною", — сказала Бонні Блю.

Нагадаємо, зірка OnlyFans Лілі Філіпс минулого року обіцяла поставити рекорд, переспавши з 1000 чоловіків за 24 години в лютому 2025 року. Але Бонні Блю її випередила.