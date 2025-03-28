Первісний інстинкт чи міф: учені з'ясували, чому чоловіки люблять жіночі груди (фото)

Будь-якому гетеросексуальному чоловікові подобаються жіночі груди, але причини цієї симпатії викликають суперечки. Частина експертів упевнені, що це захоплення — всього лише вплив західної культури.

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Симпатія до жіночих грудей часто ставала предметом суперечок про те, чи є це продуктом соціалізації або біологічних інстинктів. Фахівці провели експеримент із чоловіками з племені дані в Західній Новій Гвінеї, адже саме там довгий час жінки ходили топлес.

У племені дані жінки довгий час ходили топлес

Ситуація змінилася з приходом західного впливу, сучасні уклади племені змінилися. Дослідники говорили з 40 літніми чоловіками з племені, які постійно бачили жінок з оголеними грудьми. Також було обрано 40 молодих чоловіків, вихованих у сучасну епоху.

Цікаво, що результати опитувань не виявили абсолютно ніякої різниці. Дві групи чоловіків не різнилися за частотою дотиків до грудей під час статевого акту або за ступенем сексуального збудження, яке вони відчували, побачивши оголені жіночі груди, випливає з досвіду.

Професор психології в Ноттінгемському університеті в Малайзії Стів Стюарт-Вільямс часто чув, як люди стверджують, що симпатії чоловіків до жіночих грудей — лише винахід західної цифілізації. В інших культурах груди не мають настільки великої важливості.

"Чи могла західна цивілізація випадково створити чоловічу одержимість жіночими ліктями або ніздрями? Я знаходжу нове дослідження переконливим. Це виглядає як перемога здорового глузду над ексцентричною академічною теорією", — зауважив фахівець.

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