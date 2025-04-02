Занадто великі груди: блогерка вимагає мільйони у хірурга за зруйновану кар'єру (фото)

Б'юті-блогерка Даніель Мансутті з Великої Британії вимагає 1,7 млн фунтів стерлінгів компенсації від хірурга Доменіко Мілето, звинувативши його у встановленні "занадто великих" грудних імплантатів, які спотворили її зовнішність і зруйнували кар'єру.

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Про цей випадок пише The Sun.

30-річна Мансутті, яка зібрала понад 1,6 мільйона передплатників у YouTube завдяки своїм урокам макіяжу і модним оглядам, уперше лягла під ніж у грудні 2020 року. Згодом їй знадобилися ще дві операції — у січні та травні 2021 року — після того, як ліві груди почали обвисати, а сосок став "спрямований назовні".

Як стверджує Даніель, імплантати виявилися занадто великими для її комплекції, що призвело до відриву грудного м'яза від кістки і сильної асиметрії грудей. У результаті дівчина була змушена видалити їх, але, за її словами, залишилася з "потворним зовнішнім виглядом", рубцями, болями та емоційною травмою.

Уперше британка лягла під ніж у грудні 2020 року Фото: Champion News

Позов проти доктора Мілето включає 1,4 млн фунтів потенційної втрати заробітку через припинення її діяльності в соцмережах, а також компенсації за фізичну та моральну шкоду. Мансутті стверджує, що рекомендації лікаря призвели до катастрофічних наслідків, оскільки вона покладалася на його професійну думку.

Адвокат позивача, Керолайн Галлісі, заявила, що пацієнтці не було надано повних відомостей про ризики, пов'язані з розміром імплантатів. Ба більше, коли вона висловила перевагу меншому варіанту, доктор Мілето нібито наполіг на більшому, запевнивши, що груди згодом "опуститься" і матимуть природний вигляд.

30-річна Мансутті зібрала понад 1,6 мільйона підписників у YouTube Фото: Champion News

Своєю чергою, захист доктора Мілето стверджує, що імплантати були обрані за бажанням самої пацієнтки, і вона мала змогу протестувати кілька розмірів до ухвалення рішення. Представник лікаря також зазначив, що їй було рекомендовано прийти на повторну консультацію, якщо виникли сумніви.

Справу буде розглянуто в Лондонському Високому суді на п'ятиденному слуханні пізніше цього року.

Раніше Фокус повідомляв, що модель перенесла стільки операцій, що її перестали впізнавати за паспортом. Яна Прасерес зазнала безлічі втручань хірурга, включно з повною "гармонізацією" обличчя, кількома ринопластиками й підтяжкою тіла. Загалом на зміни зовнішності вона витратила понад 980 000 доларів.

Також стало відомо, що модель заробила понад 1 млн фунтів стерлінгів, переодягаючись в ельфа. Іві Різ почала свій кар'єрний шлях у 19 років і за 9 років стала однією з ключових фігур у мистецтві перевтілення, заслуживши прізвисько "Регіна Джордж світу косплею". Дівчина не планує зупинятися на досягнутому.