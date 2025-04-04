Пара зняла номер на "інтимний вечір": виявилось, що їх знімала камера над ліжком

Елліот і Ненсі Янг після інтимного вечора знайшли в орендованому житлі шпигунський пристрій, замаскований під датчик диму. На карті пам'яті були відео попередніх мешканців з 2020 року.

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Про це йдеться у федеральному позові, повідомляє The Independent.

Подружжя заселилося на відпочинок у будинок в Скоттсдейлі, штат Аризона (США), навіть не підозрюючи, що вони стануть жертвами зловмисників. Пара займалася коханням в перший день після прибуття, а наступного ранку помітила приховану камеру прямо над ліжком.

"Лежачи у ліжку 50-річний Елліот помітив датчик диму, який був розташований безпосередньо над ліжком. Зрештою, чоловік вирішив дослідити його детальніше", — зазначається у позові.

При детальнішому огляді пристрою подружжя виявило, що це замаскована Wi-Fi-камера з можливістю віддаленого доступу та функцією нічного бачення. На знайденій карті пам'яті містилися відеозаписи різних людей, зроблені протягом останніх чотирьох років.

Чоловік занепокоївся, адже вони з дружиною мали інтимні стосунки, і почав хвилюватися, що їхні фото чи відео зняті без їхньої згоди. Особливо тривожним для пари став той факт, що їхні неповнолітні діти жили в сусідніх кімнатах.

Подружжя знайшло над ліжком приховану камеру Фото: Unplash

46-річна Ненсі відразу зв'язалася зі службою підтримки Airbnb, де вони орендували житло, а також разом із чоловіком звернулася до департаменту поліції Скоттсдейла. Сім'я швидко знайшла альтернативне помешкання і виїхала наступного дня, витративши додаткові кошти на бронювання іншого будинку.

До речі, за останні 10 років Airbnb отримав близько 35 тисяч скарг від гостей щодо пристроїв для прихованого стеження.

Представник Airbnb повідомив журналістам наступне: "Приховані камери завжди були й завжди будуть заборонені на Airbnb. Такі випадки надзвичайно рідкісні. Ми підтримали гостя й відсторонили господаря від можливості користуватися платформою. Готові допомогти правоохоронним органам у розслідуванні цього звинувачення".

У березні 2024 року ця платформа для оренди житла заборонила використання внутрішніх камер спостереження у всіх своїх помешканнях по всьому світу.

Подружжя Янг, своєю чергою, вимагає компенсації за збитки, емоційний стрес, втрату задоволення під час відпустки та приниження. Суму відшкодування визначить суд.

Нагадаємо, раніше видання Фокус розповідало про британку Кайлу Самсон, яка встановила у своєму будинку приховані камери з міркувань безпеки, проте випадково зафіксувала щось дивне. На відео, яким вона поділилася у Facebook, видно, як двері, що відкриваються лише за допомогою відбитка пальця, посеред ночі самостійно розчиняються.

А тим часом 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенд (графство Кент, Велика Британія) також встановила приховану камеру біля свого будинку — і завдяки їй виявила неочікувану поведінку своєї сусідки.