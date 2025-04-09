Незвичайна акція: скандальний ресторан пропонує "знижку для худих" (відео)

Система знижок у ресторані Chiang Mai Breakfast World у Таїланді, що залежить від того, наскільки відвідувач худий, викликала бурхливу реакцію в соцмережах

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Ресторан у Чіангмаї запропонував незвичайну систему знижок, засновану на комплекції відвідувачів. Відео з цією спірною акцією, опубліковане в Instagram, зібрало майже 8 мільйонів переглядів і викликало бурхливі дебати в соцмережах.

У кав'ярні Chiang Mai Breakfast World встановлено різнокольорові перекладини — своєрідні "фільтри", через які клієнт має пролізти, щоб отримати знижку. Що вужчий отвір — то вища знижка. Максимум — 20% для тих, хто здатен протиснутися крізь найвужчий простір. Ті, хто не зміг пройти навіть через найширшу щілину, платять повну ціну.

В одному з популярних роликів зображені туристи Аміна (@amonthego) і Алекс (@alexwandersyt), які спостерігають, як відвідувачі ледве проходять через проміжки під насмішки друзів. Один із чоловіків, який не зумів пробитися через "10-відсотковий" отвір, у підсумку отримав лише 5% знижки, зауваживши: "Це краще, ніж нічого, я вважаю". В іншому фрагменті жінка успішно проходить через отвір для 15% знижки, а один із глядачів коментує: "Я не думав, що твої цицьки туди пролізуть".

Така політика викликала хвилю обурення. Користувачі звинувачують заклад у дискримінації за вагою та пропаганді розладів харчової поведінки.

"Це може призвести до серйозних наслідків. Дозвольте людям насолоджуватися їжею без сорому", — написав один коментатор. Інший додав: "Я б там не їв. Це справді принизливо".

Проте знайшлися і захисники незвичайної ідеї. Дехто назвав її "смішною" і навіть "геніальною", а один користувач запропонував жартома впровадити подібну систему на борту авіакомпаній — натякаючи на вічні суперечки щодо простору для пасажирів "плюс-сайз".

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.