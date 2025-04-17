Жінка в день народження розповіла чоловіку про вагітність і він назвав дарунок "безглуздим"

Жінка вирішила зробити чоловікові сюрприз на день народження, подарувавши йому позитивний тест на вагітність. Однак його реакція виявилася неочікуваною.

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Своєю історією вона поділилась в Reddit. Жінка зазначила, що вони з чоловіком дуже довго хотіли дитину.

Коли вона дізналася, що вагітна, то була дуже схвильована. Новину жінка вирішила зберегти в таємниці й розповісти в день народження чоловіка, сподіваючись, що це зробить її більш хвилюючою.

У своєму пості авторка пояснила, що з нагоди свята запланувала "спокійну та інтимну" вечерю. Жінка планувала приємно провести час з партнером та вручити йому подарунок.

Тест на вагітність був у маленькій коробочці. Коли настав для дарунків, жінка сказала відкрити його в останню чергу.

"Коли він відкрив коробку із тестом на вагітність, його поведінка змінилася. Він здавався засмученим. Я спитала, що не так, і він сказав, що це "безглуздий подарунок" та "як ти могла приховувати від мене щось подібне? Ти так довго це знала і приховувала?", — написала авторка в пості.

Вона додала, що вважала це "чудовим подарунком" й думала, що її чоловік зрадіє, адже вони довго хотіли завести дитину. Коханий сказав, що він щасливий, однак жінка обрала невдалий час для повідомлення новини.

Майбутня мама відчула себе "збентеженою, скривдженою, засмученою". Пара посварилась, і в ту ніч чоловік спав на дивані.

"Коли я намагаюся порушити цю тему, він каже: "Просто припини, ми вже в минулому. Це було безглуздо з твого боку". Щось у цьому роді. Він не каже мені, як він щасливий, або як він радіє нашій вагітності. Коли я з ним розмовляю, він насправді не відповідає", — пише жінка.

В пості вона розповіла, що почувається "жахливо". Авторка додала, що "не думала, що це буде поганим подарунком".

В коментарях багато людей висловили думку, що партнер авторки насправді не хоче дітей. Деякі зазначали, що в цьому випадку він був би дуже радим.

Нагадаємо, що пара з США нещодавно повернулася додому з пологового будинку з чотирма новонародженими доньками. За словами акушерів, така вагітність трапляється лише раз на 40 мільйонів випадків.

Нещодавно британка на 37 тижні вагітності розповіла про те, що її чоловік вирішив назвати їхнього майбутнього сина дивним іменем. Вона непокоїться, що в майбутньому дитина буде чути, що ім'я звучатиме "як трава".