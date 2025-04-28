Пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття: що вони знайшли (фото)

Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон із Великої Британії очікували на легкий ремонт, але натомість знайшли кістки та магічні.

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Про це пише The Mirror.

28-річна Еммі Брукман та її 34-річний наречений Нортон Джонстон очікували, що купівля старовинного будинку в Барроуфорді, Ланкашир (Велика Британія), стане початком нового, тихого життя. Однак ремонт їхнього фермерського будинку 1580-х років обернувся справжнім зануренням у містичні таємниці минулого.

Проблеми почалися майже одразу після заселення. Стіни просочилися затхлим запахом, у кімнатах з'явилася рожева пліснява, а меблі та папери сиріли. Коли фахівці оцінили відновлення фасаду в 17 000 фунтів стерлінгів, пара вирішила самостійно зняти зовнішню штукатурку, щоб дістатися до кам'яної кладки.

У кімнатах з'явилася рожева цвіль, а меблі та папери сиріли Фото: SWNS

Саме тоді вони зробили зловісне відкриття. За штукатуркою Еммі натрапила на першу кістку — білястий уламок, який випав просто біля її ніг.

"Мені стало страшенно моторошно. Спочатку я подумала, що ми натрапимо на ціле тіло", — згадує вона.

Незабаром пара виявила ще кілька кісток як усередині будинку, так і зовні. Одна з них, за словами Еммі, сильно нагадувала людський палець, тоді як інші, ймовірно, належали тваринам. Але це було тільки початком: в одній зі стін вони знайшли зелену пляшку, наповнену попелом і висушеними травами — стародавній оберіг проти злих духів.

Занурившись у вивчення місцевої історії, Еммі дізналася, що в XVI столітті кістки, трави й особливі амулети справді ховали в стінах будинків для захисту від відьом і нечисті. Виявилося, що і їхній будинок не був винятком.

Пара виявила ще кілька кісток як усередині будинку Фото: SWNS

Історію будинку затьмарює і сусідство з Джеймсом Гаргрівзом — місцевим убивцею, який жив у сусідньому особняку. Гаргрівз був засуджений за напад на свою домробітницю і вбивство молодого адвоката, який прийшов вручити йому судовий наказ.

Попри зловісні відкриття, Еммі та Нортон не відмовилися від своєї мрії. Вони продовжують відновлення будинку, прагнучи зберегти його історичний дух. Частину знайдених кісток і магічних артефактів Еммі планує залишити на видноті як нагадування про минуле, а деякі повернула назад у стіни, поважаючи традиції колишніх власників.

На сьогодні пара витратила на ремонт близько 10-15 тисяч фунтів стерлінгів, виконавши основну роботу вручну.

"Кожен елемент, який ми знайшли, розповідає свою історію. Це робить наш дім не просто місцем для життя, а частиною чогось набагато більшого", — каже Еммі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки і пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на зборі сміття 46 тисяч доларів і використовував ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безплатно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця. Пара планує завершити роботи над оформленням двох спалень і ванних кімнат найближчими місяцями. У декорі вони використовують відновлені елементи, такі як старовинні радіатори, знайдені на Facebook Marketplace, щоб зберегти автентичність будівлі.